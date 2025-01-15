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Американський блогер MrBeast хоче купити TikTok на фоні загрози блокування соцмережі в США

Київ • УНН

 • 32632 перегляди

YouTube-блогер MrBeast заявив про намір придбати TikTok, щоб запобігти блокуванню платформи в США. Після публікації цієї заяви до нього звернулися кілька мільярдерів для обговорення можливої угоди.

YouTube-блогер Джеймс Дональдсон, відомий як MrBeast, заявив, що спробує придбати популярну платформу TikTok, щоб уникнути блокування соцмережі в США. Про це блогер написав в соцмережі Х, передає УНН.

"Гаразд, я куплю Tik Tok, щоб його не забанили. За іронією долі, відтоді, як я написав це у Твіттері, до мене звернулося стільки мільярдерів, давайте подивимося, чи зможемо ми це зробити", - написав блогер.

Нагалаємо

Верховний суд США розпочав слухання щодо закону, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати свою популярну платформу TikTok через загрози національній безпеці.

Китайські чиновники, за словами людей, обізнаних із ситуацією, оцінюють потенційний варіант, який передбачає придбання Ілоном Маском американських операцій TikTok, якщо компанія не зможе "відбитися" від спірної заборони на програму для коротких відео.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
tiktokTikTok
ilon-maskІлон Маск
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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