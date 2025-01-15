Американский блогер MrBeast хочет купить TikTok на фоне угрозы блокировки соцсети в США

ukenru
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
13:13 • 94411 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 103881 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 138403 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 203222 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 149814 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 180938 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 153748 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 142585 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239751 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288549 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Австралия не исключает то, что может выслать посла рф из-за возможной казни пленного австралийца

Австралия не исключает то, что может выслать посла рф из-за возможной казни пленного австралийца

15 января, 08:17 • 40787 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 124764 просмотра
рф атаковала газовую инфраструктуру Украины: что происходит с поставками

рф атаковала газовую инфраструктуру Украины: что происходит с поставками

15 января, 10:33 • 35446 просмотра
Верховная Рада приняла закон о трудоустройстве людей с инвалидностью: что он предусматривает

Верховная Рада приняла закон о трудоустройстве людей с инвалидностью: что он предусматривает

15 января, 10:38 • 50299 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

13:28 • 96070 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 124764 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 144747 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 146248 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 203224 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 163625 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

13:28 • 96070 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 140161 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 130162 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 134423 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 130464 просмотра
Актуальное
Американский блогер MrBeast хочет купить TikTok на фоне угрозы блокировки соцсети в США

Американский блогер MrBeast хочет купить TikTok на фоне угрозы блокировки соцсети в США

Киев  •  УНН

 • 10223 просмотра

Read in English

YouTube-блогер MrBeast заявил о намерении приобрести TikTok, чтобы предотвратить блокировку платформы в США. После публикации этого заявления к нему обратились несколько миллиардеров для обсуждения возможной сделки.

YouTube-блогер Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast, заявил, что попытается приобрести популярную платформу TikTok, чтобы избежать блокировки соцсети в США. Об этом блогер написал в соцсети Х, передает УНН.

«Ладно, я куплю Tik Tok, чтобы его не забанили. По иронии судьбы, с тех пор, как я написал это в Твиттере, ко мне обратилось столько миллиардеров, давайте посмотрим, сможем ли мы это сделать», - написал блогер.

Напоминаем

Верховный суд США начал слушания по закону, который требует от китайской компании ByteDance продать свою популярную платформу TikTok из-за угрозы национальной безопасности.

Китайские чиновники, по словам людей, знакомых с ситуацией, оценивают потенциальный вариант, который предусматривает приобретение Илоном Маском американских операций TikTok, если компания не сможет «отбиться» от спорного запрета на приложение для коротких видео.

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
tiktokТикТок
ilon-maskЭлон Маск
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы