Американский блогер MrBeast хочет купить TikTok на фоне угрозы блокировки соцсети в США

YouTube-блогер Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast, заявил, что попытается приобрести популярную платформу TikTok, чтобы избежать блокировки соцсети в США. Об этом блогер написал в соцсети Х, передает УНН.

«Ладно, я куплю Tik Tok, чтобы его не забанили. По иронии судьбы, с тех пор, как я написал это в Твиттере, ко мне обратилось столько миллиардеров, давайте посмотрим, сможем ли мы это сделать», - написал блогер.

Напоминаем

Верховный суд США начал слушания по закону, который требует от китайской компании ByteDance продать свою популярную платформу TikTok из-за угрозы национальной безопасности.

Китайские чиновники, по словам людей, знакомых с ситуацией, оценивают потенциальный вариант, который предусматривает приобретение Илоном Маском американских операций TikTok, если компания не сможет «отбиться» от спорного запрета на приложение для коротких видео.