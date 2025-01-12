Верховний суд США розглядає справу про заборону TikTok: що загрожує компанії

Верховний суд США розпочав слухання щодо закону, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати свою популярну платформу TikTok через загрози національній безпеці. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Законодавчі органи США стурбовані тим, що китайський уряд може використати TikTok для шпигунства та впливу на громадську думку.

Згідно з новими положеннями, ByteDance має до 19 січня цього року продати платформу, або ж її діяльність у США буде припинена. Однак компанія оскаржує це рішення, стверджуючи, що такий закон порушує Першу поправку Конституції, яка гарантує свободу слова. Представник TikTok, Ноель Франсіско, попередив, що прийняття цього закону може стати прецедентом для інших подібних заходів проти компаній, що належать іноземним власникам.

Він навів приклад компанії AMC, яка раніше належала китайським інвесторам, і зауважив, що за таким підходом уряд міг би вимагати від цієї компанії цензурувати фільми за своїми політичними вподобаннями.

Під час слухань судді висловили готовність підтримати закон, хоча деякі з них зауважили, що цей крок може мати серйозні наслідки для прав на свободу слова. TikTok наразі використовують понад 170 мільйонів американців, і будь-які зміни в його доступності можуть вплинути на значну частину населення.

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