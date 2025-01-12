Верховный суд США рассматривает дело о запрете TikTok: что грозит компании

Верховный суд США начал слушания по закону, который требует от китайской компании ByteDance продать свою популярную платформу TikTok из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Законодательные органы США обеспокоены тем, что китайское правительство может использовать TikTok для шпионажа и влияния на общественное мнение.

Согласно новым положениям, ByteDance должна до 19 января этого года продать платформу, или же ее деятельность в США будет прекращена. Однако компания оспаривает это решение, утверждая, что такой закон нарушает Первую поправку Конституции, которая гарантирует свободу слова. Представитель TikTok, Ноэль Франсиско, предупредил, что принятие этого закона может стать прецедентом для других подобных мер против компаний, принадлежащих иностранным владельцам.

Он привел пример компании AMC, которая ранее принадлежала китайским инвесторам, и заметил, что при таком подходе правительство могло бы требовать от этой компании цензурировать фильмы по своим политическим предпочтениям.

Во время слушаний судьи выразили готовность поддержать закон, хотя некоторые из них отметили, что этот шаг может иметь серьезные последствия для прав на свободу слова. TikTok сейчас используют более 170 миллионов американцев, и любые изменения в его доступности могут повлиять на значительную часть населения.

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