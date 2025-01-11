Верховний суд США найімовірніше підтримає заборону TikTok: подробиці

Більшість членів Верховного суду США, найімовірніше, підтримають закон, який заборонить TikTok у Сполучених Штатах. Заборона може набути чинності вже з 19 січня 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press (АР) та CNN.

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Зазначається, що в п'ятницю, 10 січня, судді поставили гострі запитання адвокатам додатка і групі творців його контенту, а також заслухали аргументи з приводу закону про заборону соцмережі.

Судді розглядали закон про заборону, схвалений торік Конгресом, не як закон, який насамперед зачіпає першу поправку документа, а скоріше як спробу регулювати потенційний іноземний контроль над додатком, яким користуються 170 млн американців

За підсумком зустрічі більшість суддів, судячи з усього, підтримають заборону, оскільки є побоювання через зв'язки TikTok з Китаєм.

Закон, який обмежить роботу соцмережі в США, має набути чинності з 19 січня, якщо її китайська материнська компанія ByteDance відмовиться продавати застосунок або ж, якщо Верховний суд не вирішить втрутитися і тимчасово заблокувати сам закон.

Раніше в Конгресі США заявили, що цей закон необхідний, оскільки ByteDance контролюється урядом Китаю, і здатність збирати величезні обсяги особистої інформації американських користувачів становить загрозу національній безпеці.

Два президенти США - Дональд Трамп і Джо Байден - у минулому також висловлювали занепокоєння як із приводу маніпуляції контентом на платформі, так і з приводу її методів збору даних