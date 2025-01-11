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Верховний суд США найімовірніше підтримає заборону TikTok: подробиці

Верховний суд США найімовірніше підтримає заборону TikTok: подробиці

Київ • УНН

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Більшість суддів Верховного суду США схиляються до підтримки закону про заборону TikTok через зв'язки з Китаєм. Заборона може набути чинності з 19 січня 2025 року, якщо ByteDance не продасть додаток.

Більшість членів Верховного суду США, найімовірніше, підтримають закон, який заборонить TikTok у Сполучених Штатах. Заборона може набути чинності вже з 19 січня 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на  Associated Press (АР) та CNN.

Деталі

Зазначається, що в п'ятницю, 10 січня, судді поставили гострі запитання адвокатам додатка і групі творців його контенту, а також заслухали аргументи з приводу закону про заборону соцмережі.

Судді розглядали закон про заборону, схвалений торік Конгресом, не як закон, який насамперед зачіпає першу поправку документа, а скоріше як спробу регулювати потенційний іноземний контроль над додатком, яким користуються 170 млн американців

- повідомляє CNN.

За підсумком зустрічі більшість суддів, судячи з усього, підтримають заборону, оскільки є побоювання через зв'язки TikTok з Китаєм.

Закон, який обмежить роботу соцмережі в США, має набути чинності з 19 січня, якщо її китайська материнська компанія ByteDance відмовиться продавати застосунок або ж, якщо Верховний суд не вирішить втрутитися і тимчасово заблокувати сам закон.

Раніше в Конгресі США заявили, що цей закон необхідний, оскільки ByteDance контролюється урядом Китаю, і здатність збирати величезні обсяги особистої інформації американських користувачів становить загрозу національній безпеці.

Два президенти США - Дональд Трамп і Джо Байден - у минулому також висловлювали занепокоєння як із приводу маніпуляції контентом на платформі, так і з приводу її методів збору даних

- нагадує CNN.

Водночас TikTok же стверджує, що ці побоювання мають спекулятивний характер, і відкидає будь-які припущення про те, що уряд Китаю відіграє будь-яку роль у виборах відео з котами, рецептами і новинами, які мільйони американців переглядають у застосунку.

Нагадаємо

Округ Колумбія та 13 штатів США подали позови проти TikTok, звинувачуючи у викликанні залежності та негативному впливі на підлітків. Штати стверджують, що платформа використовує алгоритми для збільшення часу користування дітьми.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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