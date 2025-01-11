Верховний суд США найімовірніше підтримає заборону TikTok: подробиці
Київ • УНН
Більшість суддів Верховного суду США схиляються до підтримки закону про заборону TikTok через зв'язки з Китаєм. Заборона може набути чинності з 19 січня 2025 року, якщо ByteDance не продасть додаток.
Більшість членів Верховного суду США, найімовірніше, підтримають закон, який заборонить TikTok у Сполучених Штатах. Заборона може набути чинності вже з 19 січня 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press (АР) та CNN.
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Зазначається, що в п'ятницю, 10 січня, судді поставили гострі запитання адвокатам додатка і групі творців його контенту, а також заслухали аргументи з приводу закону про заборону соцмережі.
Судді розглядали закон про заборону, схвалений торік Конгресом, не як закон, який насамперед зачіпає першу поправку документа, а скоріше як спробу регулювати потенційний іноземний контроль над додатком, яким користуються 170 млн американців
За підсумком зустрічі більшість суддів, судячи з усього, підтримають заборону, оскільки є побоювання через зв'язки TikTok з Китаєм.
Закон, який обмежить роботу соцмережі в США, має набути чинності з 19 січня, якщо її китайська материнська компанія ByteDance відмовиться продавати застосунок або ж, якщо Верховний суд не вирішить втрутитися і тимчасово заблокувати сам закон.
Раніше в Конгресі США заявили, що цей закон необхідний, оскільки ByteDance контролюється урядом Китаю, і здатність збирати величезні обсяги особистої інформації американських користувачів становить загрозу національній безпеці.
Два президенти США - Дональд Трамп і Джо Байден - у минулому також висловлювали занепокоєння як із приводу маніпуляції контентом на платформі, так і з приводу її методів збору даних
Водночас TikTok же стверджує, що ці побоювання мають спекулятивний характер, і відкидає будь-які припущення про те, що уряд Китаю відіграє будь-яку роль у виборах відео з котами, рецептами і новинами, які мільйони американців переглядають у застосунку.
Нагадаємо
Округ Колумбія та 13 штатів США подали позови проти TikTok, звинувачуючи у викликанні залежності та негативному впливі на підлітків. Штати стверджують, що платформа використовує алгоритми для збільшення часу користування дітьми.