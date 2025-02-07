Трамп доручив Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok

Президент США Дональд Трамп доручив віце-президенту Джей Ді Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok, щоб уникнути заборони в Америці. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Трамп доручив віце-президенту Джей Ді Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok. Китайська материнська компанія Tik Tok шукає покупця, щоб уникнути заборони в США - пише видання.

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Верховний суд США відхилив апеляцію ByteDance, дозволивши забороні TikTok набути чинності. Рішення щодо майбутнього додатку залежало від новообраного президента Дональда Трампа.

YouTube-блогер Джеймс Дональдсон, відомий як MrBeast, заявляв, що спробує придбати популярну платформу TikTok, щоб уникнути блокування соцмережі в США.

Дональд Трамп перед інавгурацією анонсував посилення контролю міграції та підтвердив відновлення роботи TikTok у США.

Після вступу на посаду Трамп підписав указ про відтермінування заборони TikTok у США на 75 днів. Президент заявив, що має право продати або закрити додаток, але остаточна доля платформи залишається невизначеною.

Згодом Трамп заявляв, що веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо можливого придбання TikTok.

В лютому Трамп підписав указ, який наказує міністерствам фінансів і торгівлі створити суверенний фонд добробуту, і заявив, що цей фонд можна буде використати для придбання TikTok.