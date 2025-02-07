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Трамп доручив Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok

Трамп доручив Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok

Київ • УНН

 • 32571 перегляди

Президент США Трамп доручив віце-президенту Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok для уникнення заборони в США. Верховний суд відхилив апеляцію ByteDance, а Трамп створив суверенний фонд для можливого придбання платформи.

Президент США Дональд Трамп доручив віце-президенту Джей Ді Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok, щоб уникнути заборони в Америці. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Трамп доручив віце-президенту Джей Ді Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok. Китайська материнська компанія Tik Tok шукає покупця, щоб уникнути заборони в США 

- пише видання.

Доповнення

Верховний суд США відхилив апеляцію ByteDance, дозволивши забороні TikTok набути чинності. Рішення щодо майбутнього додатку залежало від новообраного президента Дональда Трампа.

YouTube-блогер Джеймс Дональдсон, відомий як MrBeast, заявляв, що спробує придбати популярну платформу TikTok, щоб уникнути блокування соцмережі в США.

Дональд Трамп перед інавгурацією анонсував посилення контролю міграції та підтвердив відновлення роботи TikTok у США.

Після вступу на посаду Трамп підписав указ про відтермінування заборони TikTok у США на 75 днів. Президент заявив, що має право продати або закрити додаток, але остаточна доля платформи залишається невизначеною.

Згодом Трамп заявляв, що веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо можливого придбання TikTok.

В лютому Трамп підписав указ, який наказує міністерствам фінансів і торгівлі створити суверенний фонд добробуту, і заявив, що цей фонд можна буде використати для придбання TikTok.

Павло Башинський

Павло Башинський

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