Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok

Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю 17 постановив, що суперечлива заборона TikTok може набути чинності вже цієї неділі, відхиливши апеляцію компанії-власника додатку.

Передає УНН із посиланням Еuronews.

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У п'ятницю Верховний суд США виніс рішення проти TikTok в апеляції на федеральний закон, який вимагає, щоб популярний додаток для створення коротких відеороликів був проданий його материнською компанією, китайською ByteDance, або ж був заборонений у США 19 січня.

Рішення, прийняте після попереджень адміністрації Байдена про те, що додаток становить "серйозну" загрозу національній безпеці через свої зв'язки з Китаєм.

У своєму висновку Верховний суд визнав, що для 170 мільйонів американців TikTok є "особливим і експансивним способом самовираження, засобом залучення та джерелом спільноти".

Водночас суд зазначив, що Конгрес зосередився на питаннях національної безпеки, і це, за словами суду, стало вирішальним фактором при розгляді справи.

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Конгрес визначив, що продаж акцій є необхідним для вирішення обґрунтованих проблем національної безпеки, пов'язаних з практикою збору даних і зв'язками TikTok з іноземним супротивником - йдеться в рішенні суду.

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Постанова також привертає увагу до обраного президента Дональда Трампа, який спілкувався з Памелою Браун із CNN після ухвалення рішення.

Зрештою це залежить від мене, тож ви побачите, що я збираюся робити - сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи вживе він заходів, щоб спробувати скасувати заборону, яка очікується, Трамп відповів, що "прийме рішення".

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Конгрес дав мені рішення, тому я буду приймати рішення - сказав Трамп.

Представник адміністрації Байдена повідомив CNN у четвер, що президент, який залишає посаду, планує залишити за Трампом право запроваджувати будь-які заборони.

Наша позиція щодо цього була чіткою: TikTok повинен продовжувати працювати під американською власністю - сказав представник адміністрації Байдена.

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Очікується, що генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу відвідає інавгурацію Трампа і займе почесне місце на трибуні, оскільки радник новообраного президента з національної безпеки зазначає, що нова адміністрація може вжити заходів, щоб "запобігти зникненню TikTok".

Майк Уолтц, майбутній радник з питань національної безпеки, заявив у четвер в ефірі програми "Fox & Friends" на телеканалі Fox News, що федеральний закон, який може заборонити TikTok у неділю, також "допускає продовження терміну дії, якщо на столі є прийнятна угода".

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