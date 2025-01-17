Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 66775 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 68053 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 82606 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114860 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139687 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132298 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147906 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173828 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220507 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176393 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114076 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120119 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153215 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136484 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113325 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 66804 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 72977 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207731 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205315 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30152 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32074 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74497 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100747 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96973 перегляди
Актуальне
Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok

Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok

Київ • УНН

 • 29624 перегляди

Верховний суд США відхилив апеляцію ByteDance, дозволивши забороні TikTok набути чинності з неділі. Рішення щодо майбутнього додатку залежатиме від новообраного президента Дональда Трампа.

Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю 17 постановив, що суперечлива заборона TikTok може набути чинності вже цієї неділі, відхиливши апеляцію компанії-власника додатку.

Передає УНН із посиланням Еuronews.

Деталі

У п'ятницю Верховний суд США виніс рішення проти TikTok в апеляції на федеральний закон, який вимагає, щоб популярний додаток для створення коротких відеороликів був проданий його материнською компанією, китайською ByteDance, або ж був заборонений у США 19 січня.

Рішення, прийняте після попереджень адміністрації Байдена про те, що додаток становить "серйозну" загрозу національній безпеці через свої зв'язки з Китаєм.

У своєму висновку Верховний суд визнав, що для 170 мільйонів американців TikTok є "особливим і експансивним способом самовираження, засобом залучення та джерелом спільноти".

Водночас суд зазначив, що Конгрес зосередився на питаннях національної безпеки, і це, за словами суду, стало вирішальним фактором при розгляді справи.

Віце-президент Китаю візьме участь в інавгурації Дональда Трампа17.01.25, 17:22 • 33400 переглядiв

Конгрес визначив, що продаж акцій є необхідним для вирішення обґрунтованих проблем національної безпеки, пов'язаних з практикою збору даних і зв'язками TikTok з іноземним супротивником

- йдеться в рішенні суду.

TikTok закриється в США? 

Постанова також привертає увагу до обраного президента Дональда Трампа, який спілкувався з Памелою Браун із CNN після ухвалення рішення.

Зрештою це залежить від мене, тож ви побачите, що я збираюся робити

- сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи вживе він заходів, щоб спробувати скасувати заборону, яка очікується, Трамп відповів, що "прийме рішення".

Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову17.01.25, 15:55 • 27996 переглядiв

Конгрес дав мені рішення, тому я буду приймати рішення

- сказав Трамп.

Представник адміністрації Байдена повідомив CNN у четвер, що президент, який залишає посаду, планує залишити за Трампом право запроваджувати будь-які заборони.

Наша позиція щодо цього була чіткою: TikTok повинен продовжувати працювати під американською власністю

- сказав представник адміністрації Байдена. 

Гендиректор TikTok відвідає інавгурацію Трампа

Очікується, що генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу відвідає інавгурацію Трампа і займе почесне місце на трибуні, оскільки радник новообраного президента з національної безпеки зазначає, що нова адміністрація може вжити заходів, щоб "запобігти зникненню TikTok".

Майк Уолтц, майбутній радник з питань національної безпеки, заявив у четвер в ефірі програми "Fox & Friends" на телеканалі Fox News, що федеральний закон, який може заборонити TikTok у неділю, також "допускає продовження терміну дії, якщо на столі є прийнятна угода".

TikTok проспонсорує вечірку з нагоди інавгурації Трампа - Politico17.01.25, 16:23 • 26564 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
tiktokTikTok
verkhovnyi-sud-sshaВерховний суд США
donald-trampДональд Трамп
si-tszinpinСі Цзіньпін
dzho-baidenДжо Байден
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами