Верховний суд США підтримав закон про заборону TikTok
Київ • УНН
Верховний суд США відхилив апеляцію ByteDance, дозволивши забороні TikTok набути чинності з неділі. Рішення щодо майбутнього додатку залежатиме від новообраного президента Дональда Трампа.
Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю 17 постановив, що суперечлива заборона TikTok може набути чинності вже цієї неділі, відхиливши апеляцію компанії-власника додатку.
Передає УНН із посиланням Еuronews.
Деталі
У п'ятницю Верховний суд США виніс рішення проти TikTok в апеляції на федеральний закон, який вимагає, щоб популярний додаток для створення коротких відеороликів був проданий його материнською компанією, китайською ByteDance, або ж був заборонений у США 19 січня.
Рішення, прийняте після попереджень адміністрації Байдена про те, що додаток становить "серйозну" загрозу національній безпеці через свої зв'язки з Китаєм.
У своєму висновку Верховний суд визнав, що для 170 мільйонів американців TikTok є "особливим і експансивним способом самовираження, засобом залучення та джерелом спільноти".
Водночас суд зазначив, що Конгрес зосередився на питаннях національної безпеки, і це, за словами суду, стало вирішальним фактором при розгляді справи.
Віце-президент Китаю візьме участь в інавгурації Дональда Трампа17.01.25, 17:22 • 33400 переглядiв
Конгрес визначив, що продаж акцій є необхідним для вирішення обґрунтованих проблем національної безпеки, пов'язаних з практикою збору даних і зв'язками TikTok з іноземним супротивником
TikTok закриється в США?
Постанова також привертає увагу до обраного президента Дональда Трампа, який спілкувався з Памелою Браун із CNN після ухвалення рішення.
Зрештою це залежить від мене, тож ви побачите, що я збираюся робити
Відповідаючи на запитання, чи вживе він заходів, щоб спробувати скасувати заборону, яка очікується, Трамп відповів, що "прийме рішення".
Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову17.01.25, 15:55 • 27996 переглядiв
Конгрес дав мені рішення, тому я буду приймати рішення
Представник адміністрації Байдена повідомив CNN у четвер, що президент, який залишає посаду, планує залишити за Трампом право запроваджувати будь-які заборони.
Наша позиція щодо цього була чіткою: TikTok повинен продовжувати працювати під американською власністю
Гендиректор TikTok відвідає інавгурацію Трампа
Очікується, що генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу відвідає інавгурацію Трампа і займе почесне місце на трибуні, оскільки радник новообраного президента з національної безпеки зазначає, що нова адміністрація може вжити заходів, щоб "запобігти зникненню TikTok".
Майк Уолтц, майбутній радник з питань національної безпеки, заявив у четвер в ефірі програми "Fox & Friends" на телеканалі Fox News, що федеральний закон, який може заборонити TikTok у неділю, також "допускає продовження терміну дії, якщо на столі є прийнятна угода".
TikTok проспонсорує вечірку з нагоди інавгурації Трампа - Politico17.01.25, 16:23 • 26564 перегляди