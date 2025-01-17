Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

Верховный суд Соединенных Штатов в пятницу 17 постановил, что спорный запрет TikTok может вступить в силу уже в это воскресенье, отклонив апелляцию компании-владельца приложения.

Передает УНН со ссылкой Еuronews.

Детали

В пятницу Верховный суд США вынес решение против TikTok в апелляции на федеральный закон, который требует, чтобы популярное приложение для создания коротких видеороликов было продано его материнской компанией, китайской ByteDance, или же было запрещено в США 19 января.

Решение, принятое после предупреждений администрации Байдена о том, что приложение представляет "серьезную" угрозу национальной безопасности из-за своих связей с Китаем.

В своем заключении Верховный суд признал, что для 170 миллионов американцев TikTok является "особым и экспансивным способом самовыражения, средством привлечения и источником сообщества".

В то же время суд отметил, что Конгресс сосредоточился на вопросах национальной безопасности, и это, по словам суда, стало решающим фактором при рассмотрении дела.

Вице-президент Китая примет участие в инаугурации Дональда Трампа

Конгресс определил, что продажа акций является необходимой для решения обоснованных проблем национальной безопасности, связанных с практикой сбора данных и связями TikTok с иностранным противником - говорится в решении суда.

TikTok закроется в США?

Постановление также привлекает внимание к избранному президенту Дональду Трампу, который общался с Памелой Браун из CNN после принятия решения.

В конце концов это зависит от меня, так что вы увидите, что я собираюсь делать - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, примет ли он меры, чтобы попытаться отменить ожидаемый запрет, Трамп ответил, что "примет решение".

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Конгресс дал мне решение, поэтому я буду принимать решения - сказал Трамп.

Представитель администрации Байдена сообщил CNN в четверг, что покидающий пост президент планирует оставить за Трампом право вводить любые запреты.

Наша позиция по этому поводу была четкой: TikTok должен продолжать работать под американской собственностью - сказал представитель администрации Байдена.

Гендиректор TikTok посетит инаугурацию Трампа

Ожидается, что генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу посетит инаугурацию Трампа и займет почетное место на трибуне, поскольку советник новоизбранного президента по национальной безопасности отмечает, что новая администрация может принять меры, чтобы "предотвратить исчезновение TikTok".

Майк Уолтц, будущий советник по вопросам национальной безопасности, заявил в четверг в эфире программы "Fox & Friends" на телеканале Fox News, что федеральный закон, который может запретить TikTok в воскресенье, также "допускает продление срока действия, если на столе есть приемлемое соглашение".

TikTok проспонсирует вечеринку по случаю инаугурации Трампа - Politico