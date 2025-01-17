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Вице-президент Китая примет участие в инаугурации Дональда Трампа

Вице-президент Китая примет участие в инаугурации Дональда Трампа

Киев  •  УНН

 • 8423 просмотра

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Вице-президент Хань Чжэн будет представлять Китай на инаугурации Дональда Трампа после необычного приглашения Си Цзиньпина. Это самый высокий уровень представительства Китая на инаугурации президента США за последние годы.

Председатель Китая Си Цзиньпин отклонил необычное приглашение избранного президента США, но отправил специального представителя Хань Чжэна.

Передает УНН со ссылкой на NHK.

Детали

Министерство иностранных дел Китая объявило, что Пекин отправит вице-президента Хан Чжэна, как специального представителя президента Си Цзиньпина, после того, как Трамп пригласил господина Си.

Решение, объявленное в пятницу в Китае министерством иностранных дел, было принято более чем через месяц после того, как Трамп направил необычное приглашение Си, что является нарушением традиции, поскольку ни один глава государства ранее не совершал официального визита в США на инаугурацию.

Мы готовы работать с новым правительством США для укрепления диалога и коммуникации, надлежащего урегулирования разногласий, расширения взаимовыгодного сотрудничества, совместного достижения стабильных, здоровых и устойчивых отношений между Китаем и США и поиска правильного пути для двух стран к взаимопониманию

- заявил представитель министерства, объявляя о решении.

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Учитывая, что Пекин отправил своего посла в Вашингтон на первую инаугурацию Трампа восемь лет назад, Хань является чрезвычайно высокопоставленным чиновником.

Этот шаг Китая, очевидно, направлен на построение стабильных отношений с США на фоне растущих опасений эскалации торговых противоречий с администрацией Трампа, которая продвигает протекционистскую политику.

Напомним,

Китайские чиновники оценивают вариант продажи американских операций TikTok Илону Маску, если компания проиграет судебный процесс. Потенциальная сделка может включать интеграцию с платформой X и использование данных для xAI.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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