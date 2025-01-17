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Віце-президент Китаю візьме участь в інавгурації Дональда Трампа

Віце-президент Китаю візьме участь в інавгурації Дональда Трампа

Київ • УНН

 • 33400 перегляди

Віце-президент Хань Чжен представлятиме Китай на інавгурації Дональда Трампа після незвичного запрошення Сі Цзіньпіна. Це найвищий рівень представництва Китаю на інавгурації президента США за останні роки.

Голова Китаю Сі Цзіньпін відхилив незвичайне запрошення обраного президента США, але відправив спеціального представника Хань Чжена.

Передає УНН із посиланням на NHK.

Деталі

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що Пекін відправить віце-президента Хан Чжена, як спеціального представника президента Сі Цзіньпіна, після того, як Трамп запросив пана Сі.

Рішення, оголошене в п'ятницю в Китаї міністерством закордонних справ, було ухвалене більш ніж за місяць після того, як Трамп надіслав незвичне запрошення Сі, що є порушенням традиції, оскільки жоден глава держави раніше не здійснював офіційного візиту до США на інавгурацію.

Ми готові працювати з новим урядом США для зміцнення діалогу і комунікації, належного врегулювання розбіжностей, розширення взаємовигідного співробітництва, спільного досягнення стабільних, здорових і стійких відносин між Китаєм і США та пошуку правильного шляху для двох країн до взаєморозуміння

- заявив представник міністерства, оголошуючи про рішення.

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З огляду на те, що Пекін відправив свого посла до Вашингтона на першу інавгурацію Трампа вісім років тому, Хань є надзвичайно високопоставленим чиновником.

Цей крок Китаю, очевидно, спрямований на побудову стабільних відносин зі США на тлі зростаючих побоювань ескалації торговельних суперечностей з адміністрацією Трампа, яка просуває протекціоністську політику.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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