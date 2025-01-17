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TikTok проспонсирует вечеринку по случаю инаугурации Трампа - Politico

TikTok проспонсирует вечеринку по случаю инаугурации Трампа - Politico

Киев  •  УНН

 • 5821 просмотра

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TikTok организует вечеринку Power 30 Awards для инфлюенсеров, которые поддерживали Трампа во время выборов. Мероприятие состоится в последний день срока, когда компания должна отделиться от китайского владельца.

TikTok потратит 50 000 долларов на вечеринку по случаю инаугурации в честь инфлюенсеров, которые помогли Дональду Трампу распространить его предвыборное послание, по словам организатора вечеринки, и она запланирована на воскресенье, крайний срок, когда компания может отделиться от своего китайского владельца, или ее запретят в США, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что генеральный директор Шоу Цзы Чу посетит ее.

Байден не будет вводить запрет на TikTok, оставляя судьбу приложения Трампу - AP17.01.25, 12:21 • 14688 просмотров

Также, в знак тесных связей Трампа с компанией, как указано, генеральный директор Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа.

Вечеринка, официально названная Power 30 Awards, пройдет в ресторане Sax Restaurant and Lounge в центре Вашингтона, сказал Си Джей Пирсон, организатор мероприятия и сопредседатель Молодежного консультативного совета Республиканского национального комитета. На ней также будут присутствовать советник кампании Трампа Алекс Брузевиц, который выступит с основным докладом; консервативные инфлюенсеры, такие как Брайс Холл и Роган О'Хендли («DC Draino»); и выступит Waka Flocka Flame.

Хотя TikTok является главным спонсором воскресного мероприятия, спонсорские пакеты варьируются от 10 000 до 50 000 долларов США, другими спонсорами являются Kalshi, которая недавно назначила Дональда Трампа-младшего своим стратегическим советником, и Американская коалиция по охране природы.

Вечеринка состоится в то время, когда избранный президент США поклялся «спасти» TikTok после того, как Конгресс в апреле проголосовал за его принудительную продажу, а вашингтонские политики пытаются справиться с возможными последствиями. TikTok также оспаривает закон в Верховном суде.

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила Politico: «Президент Трамп неоднократно выражал свое желание спасти Tik Tok, и нет лучшего организатора сделок, чем Дональд Трамп».

Дополнение

TikTok входит в технологические компании, с новым влиянием, которые спонсируют или устраивают вечеринки для новой администрации Трампа.

Дэвид Сакс, назначенный Трампом царь искусственного интеллекта и криптовалют, в пятницу проведет торжественный бал Crypto, чтобы отметить ожидаемое регулирование криптовалют при второй администрации Трампа.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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