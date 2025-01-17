Байден не будет вводить запрет на TikTok, оставляя судьбу приложения Трампу - AP

Президент США Джо Байден не будет вводить запрет на приложение социальной сети TikTok, который должен вступить в силу за день до его увольнения с должности в понедельник, оставив его судьбу в руках избранного президента Дональда Трампа, со ссылкой на чиновника США в четверг сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В прошлом году Конгресс в законе, подписанном Байденом, потребовал, чтобы материнская компания TikTok в Китае ByteDance продала компанию до 19 января, за день до инаугурации нового президента. Чиновник сказал, что уходящая администрация оставляет имплементацию закона - и потенциальное исполнение запрета - Трампу.

Трамп, который когда-то призывал запретить приложение, с тех пор пообещал сохранить его доступным в США, хотя его переходная команда не сообщила, как они намерены этого достичь.

Генеральный директор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа

Ожидается, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетит инаугурацию Трампа и получит одно из лучших место на трибуне, на фоне того, как советник избранного президента по национальной безопасности Майк Уолц сигнализирует о том, что новая администрация может предпринять шаги, чтобы "не дать TikTok уйти в тень".

Уолц в четверг сообщил в программе Fox & Friends на канале Fox News, что федеральный закон, который может запретить TikTok до воскресенья, также "позволяет продлить срок, если на столе есть жизнеспособная сделка".

Попытки спасти TikTok, как и попытки запретить его в США, вышли за пределы партийных границ. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что в четверг он разговаривал с Байденом, чтобы выступить за продление крайнего срока запрета TikTok.

"Очевидно, что нужно больше времени, чтобы найти американского покупателя и не нарушить жизнь и средства к существованию миллионов американцев, многих влиятельных лиц, которые создали хорошую сеть подписчиков", - сказал Шумер в четверг в зале заседаний Сената.

Демократы в среду пытались принять закон, который бы продлил срок, но сенатор-республиканец Том Коттон из Арканзаса заблокировал его. Коттон, председатель комитета по разведке Сената, сказал, что TikTok имел достаточно времени, чтобы найти покупателя.

"TikTok - это шпионское приложение китайских коммунистов, которое вызывает зависимость у наших детей, собирает их данные, нацеливает на них вредный и манипулятивный контент и распространяет коммунистическую пропаганду", - сказал Коттон.

Администрация Байдена ищет способы сохранить TikTok доступным в США - NBC News

Ожидается, что генеральный директор TikTok будет сидеть на трибуне на инаугурации вместе с миллиардерами из сферы технологий Илоном Маском, который является генеральным директором SpaceX, генеральным директором Meta Марком Цукербергом, генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и основателем Amazon Джеффом Безосом, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом.

Дополнение

Трамп изменил свою позицию в отношении популярного приложения, пытаясь запретить его во время своего первого срока полномочий из-за проблем национальной безопасности. Он присоединился к TikTok во время своей президентской кампании 2024 года, и его команда использовала его для связи с молодыми избирателями, особенно с мужчинами, продвигая контент, который часто был "мачистским" и нацеленным на вирусность, пишет издание. Он пообещал "спасти TikTok" во время кампании и приписал платформе помощь в получении большего количества голосов молодежи.