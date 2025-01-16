Генеральный директор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа
Киев • УНН
Гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Он будет присутствовать на трибуне вместе с Маском, Цукербергом и Безосом накануне возможного запрета приложения в США.
Генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чу намерен посетить инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет УНН.
Детали
Указано, что приглашение прислал инаугурационный комитет Трампа. Гендиректор TikTok будет находиться на трибуне рядом с другими известными гостями, среди которых Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос.
Издание отмечает, что информация о его приглашении появилась накануне того, как вступит в силу запрет TikTok в США, впрочем, не известно, сможет ли Трамп спасти популярное китайское приложение от запрета.
Напомним
TikTok планирует прекратить работу в США 19 января, если Верховный суд не отменит запрет. Пользователи получат уведомление о блокировке и возможность загрузить свои данные.
Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить запрет TikTok до 2025 года. Он утверждает, что сможет найти политическое решение вопроса после инаугурации, используя свои "выдающиеся навыки в заключении сделок".
Также сообщалось. что Белый дом рассматривает варианты сохранения доступа к TikTok в США после вступления в силу запрета в воскресенье. Приложение может остаться активным, но без обновлений, хотя полное закрытие также возможно.