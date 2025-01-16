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Генеральний директор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа

Київ • УНН

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Гендиректор TikTok Шоу Цзі Чу отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Він буде присутній на трибуні разом з Маском, Цукербергом та Безосом напередодні можливої заборони додатку в США.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу має намір відвідати інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Про це повідомляє Axios, посилаючись на власні джерела, пише УНН.

Деталі

Вказано, що запрошення надіслав інавгураційний комітет Трампа. Гендиректор TikTok перебуватиме на трибуні поряд з іншими відомими гостями, серед яких Ілон Маск, Марк Цукерберг і Джефф Безос. 

Видання зазначає, що інформація про його запрошення з'явилася напередодні того, як набуде чинності заборона TikTok у США, втім, не відомо, чи зможе Трамп врятувати популярний китайський додаток від заборони. 

Нагадаємо

TikTok планує припинити роботу в США 19 січня, якщо Верховний суд не скасує заборону. Користувачі отримають повідомлення про блокування та можливість завантажити свої дані.

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням призупинити заборону TikTok до 2025 року. Він стверджує, що зможе знайти політичне рішення питання після інавгурації, використовуючи свої "видатні навички в укладанні угод".

Також повідомлялось. що Білий дім розглядає варіанти збереження доступу до TikTok у США після набуття чинності заборони в неділю. Додаток може залишитися активним, але без оновлень, хоча повне закриття також можливе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
mark-tsukerberhМарк Цукерберг
tiktokTikTok
dzheff-bezosДжефф Безос
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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