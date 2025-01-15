TikTok готується припинити роботу в США 19 січня - Reuters
Київ • УНН
TikTok планує припинити роботу в США 19 січня, якщо Верховний суд не скасує заборону. Користувачі отримають повідомлення про блокування та можливість завантажити свої дані.
TikTok готується до блокування застосунку для користувачів у Сполучених Штатах Америки. Це станеться 19 січня, якщо Верховний суд не визнає заборону платформи в країні незаконною. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Як зазначає агенство посилаючись на своїх співрозмовників, TikTok має алгоритм дій після ймовірної заборони у США.
Так, у разі блокування американські користувачі під час відкриття застосунку отримають повідомлення з перенаправленням на веб-сайт з інформацією про заборону.
Водночас соцмережа планує надати користувачам можливість завантажити свої особисті дані з акаунта TikTok.
За словами одного з джерел, компанія продовжує працювати у звичному режимі цього тижня, а зупинка сервісу не потребуватиме тривалих приготувань. Якщо заборону буде скасовано, TikTok зможе досить швидко відновити роботу додатка для користувачів у США.
Нагадаємо
Апеляційний суд США відмовився призупинити заборону TikTok, яка набуде чинності 19 січня 2025 року. ByteDance має продати додаток, інакше його видалять з американських магазинів додатків.
Китайські чиновники оцінюють варіант продажу американських операцій TikTok Ілону Маску, якщо компанія програє судовий процес. Потенційна угода може включати інтеграцію з платформою X та використання даних для xAI.
Натомість нещодавно YouTube-блогер MrBeast заявив про намір придбати TikTok, щоб запобігти блокуванню платформи в США. Після публікації цієї заяви до нього звернулися кілька мільярдерів для обговорення можливої угоди.