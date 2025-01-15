TikTok готовится прекратить работу в США 19 января - Reuters

TikTok готовится к блокировке приложения для пользователей в Соединенных Штатах Америки. Это произойдет 19 января, если Верховный суд не признает запрет платформы в стране незаконным. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает агенство ссылаясь на своих собеседников, TikTok имеет алгоритм действий после вероятного запрета в США.

Так, в случае блокировки американские пользователи при открытии приложения получат сообщение с перенаправлением на веб-сайт с информацией о запрете.

В то же время соцсеть планирует предоставить пользователям возможность загрузить свои личные данные из аккаунта TikTok.

По словам одного из источников, компания продолжает работать в обычном режиме на этой неделе, а остановка сервиса не потребует длительных приготовлений. Если запрет будет отменен, TikTok сможет достаточно быстро возобновить работу приложения для пользователей в США.

Напомним

Апелляционный суд США отказался приостановить запрет TikTok, который вступит в силу 19 января 2025 года. ByteDance должен продать приложение, иначе его удалят из американских магазинов приложений.

Китайские чиновники оценивают вариант продажи американских операций TikTok Илону Маску, если компания проиграет судебный процесс. Потенциальная сделка может включать интеграцию с платформой X и использование данных для xAI.

Зато недавно YouTube-блогер MrBeast заявил о намерении приобрести TikTok, чтобы предотвратить блокировку платформы в США. После публикации этого заявления к нему обратились несколько миллиардеров для обсуждения возможной сделки.