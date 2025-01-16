Администрация Байдена ищет способы сохранить TikTok доступным в США - NBC News

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает способы сохранить TikTok доступным в Соединенных Штатах, если запрет, который должен вступить в силу в воскресенье, продолжит действовать, по словам трех человек, знакомых с обсуждениями, сообщает NBC News, пишет УНН.

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"Американцам не следует ожидать внезапного запрета TikTok в воскресенье", - сказал представитель администрации, добавив, что чиновники "изучают варианты" того, как реализовать закон, чтобы TikTok не исчез в воскресенье.

Если администрация продвинется с любым таким планом, это будет означать, что прекращение работы популярного приложения не определит его последний полный день в должности, и отложит решение вопроса Дональду Трампу, инаугурация которого состоится в понедельник

Майк Уолц, новый советник Трампа по национальной безопасности, сообщил Fox News в среду, что Трамп готов вмешаться, чтобы сохранить доступ к китайскому видеоприложению на американском рынке. А Пэм Бонди, его кандидат на должность генерального прокурора, отказалась взять на себя обязательства по обеспечению запрета, когда ее спросили об этом на слушаниях по утверждению ее кандидатуры в Сенате в среду.

Однако представитель Белого дома настаивал, что невыполнение запрета, если он будет поддержан, не является вариантом.

"Мы не рассматриваем возможность отсрочки его выполнения, - сказал представитель. - По закону мы не считаем, что мы имеем полномочия сделать это".

TikTok рассматривает свои варианты, включая последнюю возможность, что он закроется в воскресенье, хотя он также может позволить приложению оставаться активным, но без будущих обновлений и исправлений ошибок.

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