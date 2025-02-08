TikTok знайшов спосіб обійти обмеження в США через APK-файл

TikTok заявив у п’ятницю, що дозволяє користувачам Android у США завантажувати та підключатися до програми через файл АРК з його сайту, намагаючись обійти обмеження на популярну платформу для коротких відео в країні, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Apple і Google не відновили TikTok у своїх магазинах додатків після того, як 19 січня в США набув чинності закон, який вимагає від китайського власника ByteDance або продати його з міркувань національної безпеки, або йому загрожує заборона.

Президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду наступного дня після того, як закон набув чинності, підписав указ про відстрочку на 75 днів введення закону в дію.

Трамп сказав, що він вів переговори з кількома людьми щодо покупки TikTok і, імовірно, цього місяця ухвалить рішення щодо майбутнього додатка. У нього близько 170 мільйонів американських користувачів.

У понеділок президент підписав указ, який наказує створити суверенний фонд багатства протягом наступного року, заявивши, що він потенційно може купити TikTok.

Трамп підписав указ про створення суверенного фонду: його можна буде використати для купівлі TikTok

Представники США попередили, що під керуванням ByteDance існував ризик неправомірного використання даних американців.

Прихильники свободи слова виступили проти заборони TikTok відповідно до закону, який був ухвалений Конгресом і підписаний тодішнім президентом Джо Байденом.

Компанія каже, що офіційні особи США неправильно заявили про її зв’язки з Китаєм, стверджуючи, що її механізм рекомендацій щодо вмісту та дані користувачів зберігаються в Сполучених Штатах на хмарних серверах, якими керує Oracle, а рішення щодо модерації вмісту, які впливають на американських користувачів, також приймаються в Сполучених Штатах.

Трамп доручив Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok