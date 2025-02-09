Ілон Маск повідомив, що не має наміру купувати TikTok
Київ • УНН
Під час конференції в Німеччині Ілон Маск заявив, що не планує купувати TikTok та не має планів щодо цієї платформи. Мільярдер підкреслив, що сам не користується TikTok, а Twitter був винятком у його підході до створення компаній.
Ілон Маск заявив, що не планує купувати TikTok, який Сполучені Штати Америки намагалися заборонити через занепокоєння щодо національної безпеки та його зв’язків з китайським власником, компанією ByteDance Ltd. Про це пише американська інформаційна агенція Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що в суботу, 08 лютого в Німеччині, на конференції, яка була організована Матіасом Депфнером, мільярдером та генеральним директором німецького медіаконгломерату AxelSpringer, Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у купівлі TikTok.
Я не подавав заявку на купівлю TikTok. У мене немає ніяких планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok
Мільярдер повідомив, що особисто не користується TikTok.
За його словами, винятком була покупка Twitter, яку він купив щоб "зберегти свободу слова".
"Зазвичай я створю компанію з нуля", - додав Ілон Маск.
Нагадаємо
Президент США Трамп доручив віце-президенту Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok для уникнення заборони в США. Верховний суд відхилив апеляцію ByteDance, а Трамп створив суверенний фонд для можливого придбання платформи.
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