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Ілон Маск повідомив, що не має наміру купувати TikTok

Ілон Маск повідомив, що не має наміру купувати TikTok

Київ • УНН

 • 32538 перегляди

Під час конференції в Німеччині Ілон Маск заявив, що не планує купувати TikTok та не має планів щодо цієї платформи. Мільярдер підкреслив, що сам не користується TikTok, а Twitter був винятком у його підході до створення компаній.

Ілон Маск заявив, що не планує купувати TikTok, який Сполучені Штати Америки намагалися заборонити через занепокоєння щодо національної безпеки та його зв’язків з китайським власником, компанією ByteDance Ltd. Про це пише американська інформаційна агенція Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в суботу, 08 лютого в Німеччині, на конференції, яка була організована Матіасом Депфнером, мільярдером та генеральним директором німецького медіаконгломерату AxelSpringer, Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у купівлі TikTok.

Я не подавав заявку на купівлю TikTok. У мене немає ніяких планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok

- заявив Маск.

Мільярдер повідомив, що особисто не користується TikTok.

За його словами, винятком була покупка Twitter, яку він купив щоб "зберегти свободу слова".  

"Зазвичай я створю компанію з нуля", - додав Ілон Маск.

Нагадаємо

Президент США Трамп доручив віце-президенту Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok для уникнення заборони в США. Верховний суд відхилив апеляцію ByteDance, а Трамп створив суверенний фонд для можливого придбання платформи.

TikTok знайшов спосіб обійти обмеження в США через APK-файл08.02.25, 13:28 • 37637 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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