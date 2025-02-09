Ілон Маск повідомив, що не має наміру купувати TikTok

Ілон Маск заявив, що не планує купувати TikTok, який Сполучені Штати Америки намагалися заборонити через занепокоєння щодо національної безпеки та його зв’язків з китайським власником, компанією ByteDance Ltd. Про це пише американська інформаційна агенція Bloomberg, передає УНН.

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Зазначається, що в суботу, 08 лютого в Німеччині, на конференції, яка була організована Матіасом Депфнером, мільярдером та генеральним директором німецького медіаконгломерату AxelSpringer, Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у купівлі TikTok.

Я не подавав заявку на купівлю TikTok. У мене немає ніяких планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok - заявив Маск.

Мільярдер повідомив, що особисто не користується TikTok.

За його словами, винятком була покупка Twitter, яку він купив щоб "зберегти свободу слова".

"Зазвичай я створю компанію з нуля", - додав Ілон Маск.

Нагадаємо

Президент США Трамп доручив віце-президенту Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok для уникнення заборони в США. Верховний суд відхилив апеляцію ByteDance, а Трамп створив суверенний фонд для можливого придбання платформи.

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