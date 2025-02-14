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“Якщо не росія, то яка країна може надати стільки газу нам”: МЗС Китаю відреагувало на заклики припинення закупок газу з рф

“Якщо не росія, то яка країна може надати стільки газу нам”: МЗС Китаю відреагувало на заклики припинення закупок газу з рф

Київ • УНН

 • 31724 перегляди

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що жодна країна не зможе постачати КНР стільки газу, як росія. Він також звинуватив інші країни у політизації економічних питань для тиску на Китай.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї відреагував на заклики припинення закупок газу з рф, зазначивши, що немає країни, яка змогла б поставити Китаю стільки газу, скільки поставляє рф. За його словами, деякі країни політизують економічні та торгівельні питання для того, щоб тиснути на Китай.

Про це Ван Ї заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Деталі

Китай і росія сусіди, в нас сумісний кордон. В минулому наші відносини переживали важкі часи, ми зробили висновки, і погодили принципи взаємних відносин. Між росією та Китаєм звичайні двосторонні відносини. Ви натякнули, що Китай міг припинити купувати газ в росії… добре, припустимо це відбудеться. Яка інша країна може поставити Китаю стільки газу, скільки нам потрібно? Це просто неможливо і це небезпечно, тому що деякі країни політизують економічні та торгівельні питання для того, щоб тиснути на Китай. Ми не можемо цього допустити, в нас є відповідальність перед нашим народом

- сказав Ван Ї. 

За його словами, всі розбіжності між країнами необхідно врегульовувати шляхом діалогу, тому що "сила і санкції не можуть вирішити ніякі питання".

В лютому 2022 року Китай виступив з ініціативою діалогу, був сформульований план із 4 пунктів, а саме: суверенітети та цілісність обох країн, дотримання принципів Статуту ООН, зацікавленість обох сторін, а також використання всіх можливостей на шляху до миру

- додав Ван Ї.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні, наголошуючи на значному впливі Пекіна на росію. Однак аналітики сумніваються, що Сі Цзіньпін буде готовий підтримати ініціативу Вашингтона. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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