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«Если не россия, то какая страна может предоставить столько газа нам": МИД Китая отреагировал на призывы прекращения закупок газа из рф

Киев  •  УНН

 • 4509 просмотра

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Глава МИД Китая Ван И заявил, что ни одна страна не сможет поставлять КНР столько газа, как Россия. Он также обвинил другие страны в политизации экономических вопросов для давления на Китай.

Министр иностранных дел КНР Ван И отреагировал на призывы прекращения закупок газа из РФ, отметив, что нет страны, которая смогла бы поставить Китаю столько газа, сколько поставляет РФ. По его словам, некоторые страны политизируют экономические и торговые вопросы для того, чтобы давить на Китай.

Об этом Ван И заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

Китай и Россия соседи, у нас совместная граница. В прошлом наши отношения переживали тяжелые времена, мы сделали выводы, и согласовали принципы взаимных отношений. Между Россией и Китаем обычные двусторонние отношения. Вы намекнули, что Китай мог прекратить покупать газ у России... хорошо, допустим это произойдет. Какая другая страна может поставить Китаю столько газа, сколько нам нужно? Это просто невозможно и это опасно, потому что некоторые страны политизируют экономические и торговые вопросы для того, чтобы давить на Китай. Мы не можем этого допустить, у нас есть ответственность перед нашим народом

- сказал Ван И. 

По его словам, все разногласия между странами необходимо урегулировать путем диалога, потому что «сила и санкции не могут решить никакие вопросы».

В феврале 2022 года Китай выступил с инициативой диалога, был сформулирован план из 4 пунктов, а именно: суверенитеты и целостность обеих стран, соблюдение принципов Устава ООН, заинтересованность обеих сторон, а также использование всех возможностей на пути к миру

- добавил Ван И.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны в Украине, подчеркивая значительное влияние Пекина на Россию. Однако аналитики сомневаются, что Си Цзиньпин будет готов поддержать инициативу Вашингтона. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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