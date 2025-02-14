«Если не россия, то какая страна может предоставить столько газа нам": МИД Китая отреагировал на призывы прекращения закупок газа из рф

Министр иностранных дел КНР Ван И отреагировал на призывы прекращения закупок газа из РФ, отметив, что нет страны, которая смогла бы поставить Китаю столько газа, сколько поставляет РФ. По его словам, некоторые страны политизируют экономические и торговые вопросы для того, чтобы давить на Китай.

Об этом Ван И заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

Китай и Россия соседи, у нас совместная граница. В прошлом наши отношения переживали тяжелые времена, мы сделали выводы, и согласовали принципы взаимных отношений. Между Россией и Китаем обычные двусторонние отношения. Вы намекнули, что Китай мог прекратить покупать газ у России... хорошо, допустим это произойдет. Какая другая страна может поставить Китаю столько газа, сколько нам нужно? Это просто невозможно и это опасно, потому что некоторые страны политизируют экономические и торговые вопросы для того, чтобы давить на Китай. Мы не можем этого допустить, у нас есть ответственность перед нашим народом - сказал Ван И.

По его словам, все разногласия между странами необходимо урегулировать путем диалога, потому что «сила и санкции не могут решить никакие вопросы».

В феврале 2022 года Китай выступил с инициативой диалога, был сформулирован план из 4 пунктов, а именно: суверенитеты и целостность обеих стран, соблюдение принципов Устава ООН, заинтересованность обеих сторон, а также использование всех возможностей на пути к миру - добавил Ван И.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны в Украине, подчеркивая значительное влияние Пекина на Россию. Однако аналитики сомневаются, что Си Цзиньпин будет готов поддержать инициативу Вашингтона.