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Трамп розраховує на Китай у припиненні війни рф в Україні - CNN

Трамп розраховує на Китай у припиненні війни рф в Україні - CNN

Київ • УНН

 • 28698 перегляди

Трамп заявив про можливу ключову роль Китаю у припиненні війни в Україні через його вплив на росію. Аналітики вважають, що Сі Цзіньпін навряд чи підтримає ініціативу США через стратегічне партнерство з росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні, наголошуючи на значному впливі Пекіна на росію. Однак аналітики сумніваються, що Сі Цзіньпін буде готовий підтримати ініціативу Вашингтона.

Пише УНН з посиланням на CNN.

Президент США Дональд Трамп чітко окреслив, кого серед світових лідерів він вважає ключовим посередником у врегулюванні конфлікту. На його думку, допомогти Америці у цьому питанні може союзник володимира путіна – голова КНР Сі Цзіньпін.

Сподіваюся, Китай допоможе нам зупинити війну, зокрема між росією та Україною… Вони мають значний вплив на ситуацію, і ми будемо працювати з ними

– заявив Трамп минулого місяця під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. 

"Значний прогрес": Трамп зробив ще одну заяву щодо припинення війни12.02.25, 08:23 • 39661 перегляд

 Цю думку він неодноразово висловлював під час телефонної розмови з китайським лідером напередодні своєї інавгурації, і ця тема може знову обговорюватися на Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбудеться найближчими днями.

Попри те, що на початку місяця Трамп ускладнив потенційну співпрацю, запровадивши 10-відсоткові мита на китайський імпорт, ситуація в Україні може стати рідкісною можливістю для взаємодії між Вашингтоном і Пекіном, особливо на тлі бажання Китаю уникнути загострення торговельних суперечностей.

Якщо Дональд Трамп розглядатиме співпрацю з Китаєм як ключовий фактор покращення американо-китайських відносин, це може спонукати Пекін відіграти активнішу роль у врегулюванні війни в Україні. Про це заявила Юн Сунь, директорка Китайської програми аналітичного центру Стімсон у Вашингтоні. Водночас, за її словами, Китай остерігається кроків, які могли б зашкодити його відносинам із росією.

Трамп таємно доручив своєму спецпосланцю Віткоффу займатися Україною - ЗМІ11.02.25, 22:40 • 63012 переглядiв

Китай давно намагається позиціонувати себе як потенційний мирний посередник, пропонуючи власне бачення врегулювання конфлікту, проте на Заході його ініціативи не знаходять підтримки через сталі зв’язки з кремлем.

Для Сі Цзіньпіна партнерство з росією залишається стратегічно важливим, оскільки воно є частиною ширшої політики Пекіна – протидіяти впливу Заходу та змінювати світовий порядок на свою користь.

На думку аналітиків, якщо Сі займе місце за столом переговорів, то його справжнім союзником буде не Трамп, а Путін, що Вашингтону доведеться враховувати, аби не ризикувати ізоляцією європейських партнерів чи досягненням компромісу, неприйнятного для України.

Китай не зацікавлений у занадто ослабленій росії. Без неї Пекін втратить важливого стратегічного партнера.

– зазначає Чонг Джа Ян, доцент Національного університету Сінгапуру. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно мав розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном після своєї інавгурації. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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