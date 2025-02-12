Трамп рассчитывает на Китай в прекращении войны рф в Украине - CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны в Украине, подчеркивая значительное влияние Пекина на Россию. Однако аналитики сомневаются, что Си Цзиньпин будет готов поддержать инициативу Вашингтона.

Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Президент США Дональд Трамп четко очертил, кого среди мировых лидеров он считает ключевым посредником в урегулировании конфликта. По его мнению, помочь Америке в этом вопросе может союзник Владимира Путина - председатель КНР Си Цзиньпин.

Надеюсь, Китай поможет нам остановить войну, в частности между Россией и Украиной... Они имеют значительное влияние на ситуацию, и мы будем работать с ними - заявил Трамп в прошлом месяце во время Всемирного экономического форума в Давосе.

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Эту мысль он неоднократно высказывал во время телефонного разговора с китайским лидером накануне своей инаугурации, и эта тема может снова обсуждаться на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится в ближайшие дни.

Несмотря на то, что в начале месяца Трамп усложнил потенциальное сотрудничество, введя 10-процентные пошлины на китайский импорт, ситуация в Украине может стать редкой возможностью для взаимодействия между Вашингтоном и Пекином, особенно на фоне желания Китая избежать обострения торговых противоречий.

Если Дональд Трамп будет рассматривать сотрудничество с Китаем как ключевой фактор улучшения американо-китайских отношений, это может побудить Пекин сыграть более активную роль в урегулировании войны в Украине. Об этом заявила Юн Сунь, директор Китайской программы аналитического центра Стимсон в Вашингтоне. В то же время, по ее словам, Китай остерегается шагов, которые могли бы повредить его отношениям с Россией.

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Китай давно пытается позиционировать себя как потенциальный мирный посредник, предлагая собственное видение урегулирования конфликта, однако на Западе его инициативы не находят поддержки из-за устойчивых связей с Кремлем.

Для Си Цзиньпина партнерство с Россией остается стратегически важным, поскольку оно является частью более широкой политики Пекина - противодействовать влиянию Запада и менять мировой порядок в свою пользу.

По мнению аналитиков, если Си займет место за столом переговоров, то его настоящим союзником будет не Трамп, а Путин, что Вашингтону придется учитывать, чтобы не рисковать изоляцией европейских партнеров или достижением компромисса, неприемлемого для Украины.

Китай не заинтересован в слишком ослабленной России. Без нее Пекин потеряет важного стратегического партнера. - отмечает Чонг Джа Ян, доцент Национального университета Сингапура.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно имел разговор с председателем Китая Си Цзиньпином после своей инаугурации.