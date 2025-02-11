Трамп тайно поручил своему спецпосланнику Виткоффу заниматься Украиной - СМИ

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по вопросам Ближнего Востока Стиву Уиткоффу играть определенную роль в процессе урегулирования войны. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Стив Уиткофф сегодня находился в москве, после чего стало известно, что между США и россией состоялся обмен заключенными. Однако роль Уиткоффа выходит за рамки просто миссии по освобождению задержанного американца.

"Трамп назначил Кита Келлога своим специальным посланником по вопросам Украины и россии, но он также назначил Виткоффу определенную роль в мирном процессе. Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свой портфель за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с россиянами", - отмечает издание.

Отмечается, что Трамп лично доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов. Также президент США считает, что Уиткофф имеет надлежащие навыки ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине

"Но точные полномочия в администрации по этому вопросу остаются непонятными. Уиткофф имел прямые переговоры с близкими соратниками путина перед визитом в москву. Он также обсудил Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре. Страны Персидского залива давно стремятся сыграть роль посредников в прекращении конфликта", - добавляет издание.

Напомним

Сегодня, 11 февраля, в московском аэропорту Внуково приземлился частный самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона. В соцсетях предполагали, что борт связан со спецпредставителем Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.

Впоследствии стало известно, что между США и Россией состоялся обмен заключенными. Домой возвращается спецпосланник президента Стив Уиткофф с освобожденным американским гражданином Марком Фогелем.