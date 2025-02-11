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Приватний літак з Вашингтона приземлився у москві: версію про зв'язок з представником Трампа Віткоффом кремль не визнає

Київ • УНН

 • 93377 перегляди

У московському аеропорту Внуково приземлився приватний літак Gulfstream G650ER з Вашингтона. У соцмережах припускають зв'язок із представником Трампа Віткоффом, проте кремль це заперечує.

11 лютого у москві приземлився приватний літак із Вашингтона. Користувачі соцмережі X припускають, що борт пов’язаний зі спецпредставником Дональда Трампа на Близькому Сході Стівеном Віткоффом.

Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, за даними сервісу Flightradar, бізнес-джет Gulfstream G650ER сів близько 10-ї ранку в аеропорту Внуково. У кремлі немає жодної інформації про приліт Стіва Віткоффа в столицю країни-агресорки. 

Жодної інформації немає. І жодних контактів у нас не планується

- повідомив прес-секретар президента росії дмитро пєсков.

Ми говорили, що по лінії різних відомств у нас контакти здійснюються. Вони, дійсно, інтенсифікувалися, як ми вже говорили, у міру того, як адміністрація теж налагоджує свою діяльність у Вашингтоні.

  - додав пєсков.   

Тим часом, як повідомляють росЗМІ, посол США в москві Лінн Трейсі відвідала російський мзс. Причини візиту поки що не відомі.

  Крім того,  пєсков заявив, що контакти росії та США здійснюються за певними каналами, вони інтенсифікувалися.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що заступник глави мзс рф сергій рябков, попри те, що наразі немає графіків зустрічей Трампа та путіна, втім канали комунікації існують, і вони не закриті.  

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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