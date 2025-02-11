Приватний літак з Вашингтона приземлився у москві: версію про зв'язок з представником Трампа Віткоффом кремль не визнає

11 лютого у москві приземлився приватний літак із Вашингтона. Користувачі соцмережі X припускають, що борт пов’язаний зі спецпредставником Дональда Трампа на Близькому Сході Стівеном Віткоффом.

Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, за даними сервісу Flightradar, бізнес-джет Gulfstream G650ER сів близько 10-ї ранку в аеропорту Внуково. У кремлі немає жодної інформації про приліт Стіва Віткоффа в столицю країни-агресорки.

Жодної інформації немає. І жодних контактів у нас не планується

Ми говорили, що по лінії різних відомств у нас контакти здійснюються. Вони, дійсно, інтенсифікувалися, як ми вже говорили, у міру того, як адміністрація теж налагоджує свою діяльність у Вашингтоні.