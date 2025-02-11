Частный самолет из Вашингтона приземлился в москве: версию о связи с представителем Трампа Уиткоффом кремль не признает

ukenru
Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 2512 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 58910 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 107254 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
05:41 • 104642 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 106026 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 139069 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 117434 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 138433 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 112052 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106922 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

11 февраля, 01:20 • 100391 просмотра
Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

11 февраля, 01:47 • 100003 просмотра
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

11 февраля, 02:58 • 99226 просмотра
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

11 февраля, 04:08 • 74413 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 65767 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 107231 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 139053 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 114100 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 138421 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 136537 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 38223 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 65767 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 102104 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 101608 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 102573 просмотра
Актуальное
Частный самолет из Вашингтона приземлился в москве: версию о связи с представителем Трампа Уиткоффом кремль не признает

Частный самолет из Вашингтона приземлился в москве: версию о связи с представителем Трампа Уиткоффом кремль не признает

Киев  •  УНН

 • 9470 просмотра

Read in English

В московском аэропорту Внуково приземлился частный самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона. В соцсетях предполагают связь с представителем Трампа Уиткоффом, однако Кремль это отрицает.

11 февраля в Москве приземлился частный самолет из Вашингтона. Пользователи соцсети X предполагают, что борт связан со спецпредставителем Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.

Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, по данным сервиса Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10 утра в аэропорту Внуково. В кремле нет никакой информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа в столицу страны-агрессора. 

 В то же время у кремля нет информации о прилете Виткоффа в Москву - об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы говорили, что по линии различных ведомств у нас контакты осуществляются. Они, действительно, интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне

  - добавил песков.   

Тем временем, как сообщают росСМИ, посол США в москве Линн Трейси посетила российский МИД. Причины визита пока что не известны.

  Кроме того,  Песков заявил, что контакты России и США осуществляются по определенным каналам, они интенсифицировались.

Напомним 

Ранее УНН писал, что заместитель главы МИДа рф Сергей Рябков, несмотря на то, что пока нет графиков встреч Трампа и путина, впрочем каналы коммуникации существуют, и они не закрыты.  

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп

Обратиться по вопросам размещения рекламы