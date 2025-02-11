11 февраля в Москве приземлился частный самолет из Вашингтона. Пользователи соцсети X предполагают, что борт связан со спецпредставителем Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.

Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, по данным сервиса Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10 утра в аэропорту Внуково. В кремле нет никакой информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа в столицу страны-агрессора.

В то же время у кремля нет информации о прилете Виткоффа в Москву - об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы говорили, что по линии различных ведомств у нас контакты осуществляются. Они, действительно, интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне