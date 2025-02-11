Частный самолет из Вашингтона приземлился в москве: версию о связи с представителем Трампа Уиткоффом кремль не признает
Киев • УНН
В московском аэропорту Внуково приземлился частный самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона. В соцсетях предполагают связь с представителем Трампа Уиткоффом, однако Кремль это отрицает.
11 февраля в Москве приземлился частный самолет из Вашингтона. Пользователи соцсети X предполагают, что борт связан со спецпредставителем Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.
Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, по данным сервиса Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER сел около 10 утра в аэропорту Внуково. В кремле нет никакой информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа в столицу страны-агрессора.
В то же время у кремля нет информации о прилете Виткоффа в Москву - об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Никакой информации нет. И никаких контактов у нас не планируется", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы говорили, что по линии различных ведомств у нас контакты осуществляются. Они, действительно, интенсифицировались, как мы уже говорили, по мере того, как администрация тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне
Тем временем, как сообщают росСМИ, посол США в москве Линн Трейси посетила российский МИД. Причины визита пока что не известны.
Кроме того, Песков заявил, что контакты России и США осуществляются по определенным каналам, они интенсифицировались.
Напомним
Ранее УНН писал, что заместитель главы МИДа рф Сергей Рябков, несмотря на то, что пока нет графиков встреч Трампа и путина, впрочем каналы коммуникации существуют, и они не закрыты.