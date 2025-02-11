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Трамп таємно доручив своєму спецпосланцю Віткоффу займатися Україною - ЗМІ

Трамп таємно доручив своєму спецпосланцю Віткоффу займатися Україною - ЗМІ

Київ • УНН

 • 63012 перегляди

Спецпосланець США Стів Віткофф отримав від Трампа повноваження вести переговори з росією щодо війни в Україні. Віткофф вже провів переговори з соратниками путіна та обговорив ситуацію з представниками країн Перської затоки.

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпосланцю з питань Близького Сходу Стіву Віткоффу відігравати певну роль у процесі врегулювання війни. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Стів Віткофф сьогодні перебував у москві, після чого стало відомо, що між США та росією відбувся обмін в'язнями. Проте роль Віткоффа виходить за рамки просто місії зі звільнення затриманого американця.

"Трамп призначив Кіта Келлога своїм спеціальним посланником з питань України та росії, але він також призначив Віткоффу певну роль у мирному процесі. Трамп таємно уповноважив Віткоффа розширити свій портфель за межі Близького Сходу з метою відкриття каналу переговорів з росіянами", - зазначає видання.

Наголошується, що Трамп особисто довіряє Віткоффу, з яким він товаришує з 1980-х років. Також президент США вважає, що Віткофф має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні

"Але точні повноваження в адміністрації з цього питання залишаються незрозумілими. Віткофф мав прямі переговори з близькими соратниками путіна перед візитом до москви. Він також обговорив Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі. Країни Перської затоки давно прагнуть відіграти роль посередників у припиненні конфлікту", - додає видання.

Нагадаємо

Сьогодні, 11 лютого, у московському аеропорту Внуково приземлився приватний літак Gulfstream G650ER з Вашингтона. У соцмережах припускали, що борт пов’язаний зі спецпредставником Дональда Трампа на Близькому Сході Стівеном Віткоффом.

Згодом стало відомо, що між США та росією відбувся обмін в'язнями. Додому повертається спецпосланець президента Стів Віткофф зі звільненим американським громадянином Марком Фогелем.

Павло Башинський

Павло Башинський

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