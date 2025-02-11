рф звільнила американського в'язня Марка Фогеля: що відомо

Сьогодні, 11 лютого, між США та росією відбувся обмін в'язнями. Додому повертається спецпосланець президента Стів Віткофф зі звільненим американським громадянином Марком Фогелем. Про це повідомив радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц в соцмережі Х, передає УНН.

Сьогодні президент Дональд. Трамп і його спеціальний спецпосланець Стів Віткофф можуть оголосити, що пан Віткофф залишає російський повітряний простір разом з Марком Фогелем, американцем, який був затриманий росією. Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який слугує проявом доброї волі з боку росіян і ознакою того, що ми рухаємося у правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні - повідомив Волтц.

Він зазначив, що Трамп продовжуватиме діяти доти, доки всі утримувані американці не будуть повернуті до США.

Сьогодні ввечері Марк Фогель буде на американській землі і возз'єднається зі своєю сім'єю та близькими завдяки лідерству президента Трампа - додав Волтц.

Доповнення

Американського шкільного вчителя, що жив у росії та викладав в англо-американській школі у москві Марка Фогеля, було затримано в росії у 2021 році за спробу перетнути кордон з росією з 17 г медичної коноплі. В червні 2022 року його було засуджено до 14 років за гратами.

Нагадаємо

У московському аеропорту Внуково приземлився приватний літак Gulfstream G650ER з Вашингтона. У соцмережах припускали, що що борт пов’язаний зі спецпредставником Дональда Трампа на Близькому Сході Стівеном Віткоффом.