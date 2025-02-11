рф освободила американского заключенного Марка Фогеля: что известно

Сегодня, 11 февраля, между США и россией состоялся обмен заключенными. Домой возвращается спецпосланник президента Стив Уиткофф с освобожденным американским гражданином Марком Фогелем. Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц в соцсети Х, передает УНН.

Сегодня президент Дональд. Трамп и его специальный спецпосланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, который был задержан россией. Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и признаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине

Он отметил, что Трамп будет продолжать действовать до тех пор, пока все удерживаемые американцы не будут возвращены в США.

Сегодня вечером Марк Фогель будет на американской земле и воссоединится со своей семьей и близкими благодаря лидерству президента Трампа