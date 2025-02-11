рф освободила американского заключенного Марка Фогеля: что известно
Киев • УНН
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф вернется из России вместе с освобожденным американским учителем Марком Фогелем. Фогель был приговорен к 14 годам заключения за попытку ввезти в Россию медицинскую коноплю.
Сегодня, 11 февраля, между США и россией состоялся обмен заключенными. Домой возвращается спецпосланник президента Стив Уиткофф с освобожденным американским гражданином Марком Фогелем. Об этом сообщил советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц в соцсети Х, передает УНН.
Сегодня президент Дональд. Трамп и его специальный спецпосланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, который был задержан россией. Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и признаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине
Он отметил, что Трамп будет продолжать действовать до тех пор, пока все удерживаемые американцы не будут возвращены в США.
Сегодня вечером Марк Фогель будет на американской земле и воссоединится со своей семьей и близкими благодаря лидерству президента Трампа
Дополнение
Американский школьный учитель, живший в России и преподававший в англо-американской школе в Москве Марк Фогель был задержан в России в 2021 году за попытку пересечь границу с Россией с 17 г медицинской конопли. В июне 2022 года он был приговорен к 14 годам за решеткой.
Напомним,
В московском аэропорту Внуково приземлился частный самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона. В соцсетях предполагали, что что борт связан со спецпредставителем Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.