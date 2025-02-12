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Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 104130 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

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Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 111338 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 113380 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 113603 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
11 февраля, 14:52 • 105720 просмотра

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«Значительный прогресс": Трамп сделал еще одно заявление о прекращении войны

«Значительный прогресс": Трамп сделал еще одно заявление о прекращении войны

Киев  •  УНН

 • 4698 просмотра

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Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» по прекращению войны в Украине после освобождения россией Марка Фогеля.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «значительного прогресса» в прекращении войны в Украине, после освобождения бывшего американского заключенного Марка Фогеля россией, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

«Это может стать важной частью прекращения войны с Украиной», - сказал Трамп.

«Я думаю, что мы достигли значительного прогресса в отношении войны... Я хочу, чтобы война закончилась», - отметил Трамп.

Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине12.02.25, 02:00 • 24608 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина

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