«Значительный прогресс": Трамп сделал еще одно заявление о прекращении войны
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» по прекращению войны в Украине после освобождения россией Марка Фогеля.
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «значительного прогресса» в прекращении войны в Украине, после освобождения бывшего американского заключенного Марка Фогеля россией, пишет УНН со ссылкой на AFP.
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«Это может стать важной частью прекращения войны с Украиной», - сказал Трамп.
«Я думаю, что мы достигли значительного прогресса в отношении войны... Я хочу, чтобы война закончилась», - отметил Трамп.
Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине12.02.25, 02:00 • 24608 просмотров