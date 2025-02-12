«Значительный прогресс": Трамп сделал еще одно заявление о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «значительного прогресса» в прекращении войны в Украине, после освобождения бывшего американского заключенного Марка Фогеля россией, пишет УНН со ссылкой на AFP.

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«Это может стать важной частью прекращения войны с Украиной», - сказал Трамп.

«Я думаю, что мы достигли значительного прогресса в отношении войны... Я хочу, чтобы война закончилась», - отметил Трамп.

Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине