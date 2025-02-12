Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине

ukenru
Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
19:11 • 58735 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 102895 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 105031 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 105700 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
11 февраля, 14:52 • 101562 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
11 февраля, 14:35 • 88209 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
11 февраля, 14:09 • 72409 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
11 февраля, 10:46 • 102493 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 109800 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
11 февраля, 07:08 • 146569 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новый глава Пентагона не будет делать заявлений о новом оружии для Украины на "Рамштайн" - СМИ

Новый глава Пентагона не будет делать заявлений о новом оружии для Украины на "Рамштайн" - СМИ

11 февраля, 14:49 • 29236 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 72252 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 104152 просмотра
Чернышов ответил, сколько украинцев могут вернуться после войны

Чернышов ответил, сколько украинцев могут вернуться после войны

11 февраля, 16:04 • 27089 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 96514 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 96489 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 104149 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 115690 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 146569 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 168770 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 72252 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 107503 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 113082 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 125169 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 127609 просмотра
Актуальное
Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине

Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 3264 просмотра

Read in English

Президент США прокомментировал освобождение россией американского гражданина Фогеля. Трамп выразил надежду, что этот шаг может стать началом отношений для прекращения войны в Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что освобождение москвой американца ознаменует "начало отношений", которые положат конец войне в Украине. Об этом сообщает  Le Monde, пишет УНН.

Россия вела себя с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне,

- об этом через несколько часов сказал Трамп журналистам в Белом.

Дополнение

Американский школьный учитель, живший в россии и преподававший в англо-американской школе в москве Марк Фогель был задержан в России в 2021 году за попытку пересечь границу с россией с 17 г медицинской конопли. В июне 2022 года он был приговорен к 14 годам за решеткой.

Напомним

В московском аэропорту Внуково приземлился частный самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона. В соцсетях предполагали, что что борт связан со спецпредставителем Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы