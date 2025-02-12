Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что освобождение москвой американца ознаменует "начало отношений", которые положат конец войне в Украине. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Россия вела себя с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне, - об этом через несколько часов сказал Трамп журналистам в Белом.

Дополнение

Американский школьный учитель, живший в россии и преподававший в англо-американской школе в москве Марк Фогель был задержан в России в 2021 году за попытку пересечь границу с россией с 17 г медицинской конопли. В июне 2022 года он был приговорен к 14 годам за решеткой.

Напомним

В московском аэропорту Внуково приземлился частный самолет Gulfstream G650ER из Вашингтона. В соцсетях предполагали, что что борт связан со спецпредставителем Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.