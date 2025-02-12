Президент США бачить у звільненні рф Фогеля шанс на закінчення війни в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що звільнення москвою американця ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війн,