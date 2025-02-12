Президент США бачить у звільненні рф Фогеля шанс на закінчення війни в Україні
Київ • УНН
Президент США прокоментував звільнення росією американського громадянина Фогеля. Трамп висловив надію, що цей крок може стати початком відносин для припинення війни в Україні.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що звільнення москвою американця ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.
Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війн,
Доповнення
Американського шкільного вчителя, що жив у росії та викладав в англо-американській школі у москві Марка Фогеля, було затримано в росії у 2021 році за спробу перетнути кордон з росією з 17 г медичної коноплі. В червні 2022 року його було засуджено до 14 років за гратами.
Нагадаємо
У московському аеропорту Внуково приземлився приватний літак Gulfstream G650ER з Вашингтона. У соцмережах припускали, що що борт пов’язаний зі спецпредставником Дональда Трампа на Близькому Сході Стівеном Віткоффом.