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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 132877 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142978 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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"Значний прогрес": Трамп зробив ще одну заяву щодо припинення війни

"Значний прогрес": Трамп зробив ще одну заяву щодо припинення війни

Київ • УНН

 • 39661 перегляди

Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" щодо припинення війни в Україні після звільнення росією Марка Фогеля.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" у припиненні війни в Україні, після звільнення колишнього американського ув'язненого Марка Фогеля росією, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"Це може стати важливою частиною припинення війни з Україною", - сказав Трамп.

"Я думаю, що ми досягли значного прогресу щодо війни... Я хочу, щоб війна закінчилася", - зазначив Трамп.

Президент США бачить у звільненні рф Фогеля шанс на закінчення війни в Україні 12.02.25, 02:00 • 91108 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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