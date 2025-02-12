"Значний прогрес": Трамп зробив ще одну заяву щодо припинення війни
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" щодо припинення війни в Україні після звільнення росією Марка Фогеля.
Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" у припиненні війни в Україні, після звільнення колишнього американського ув'язненого Марка Фогеля росією, пише УНН з посиланням на AFP.
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"Це може стати важливою частиною припинення війни з Україною", - сказав Трамп.
"Я думаю, що ми досягли значного прогресу щодо війни... Я хочу, щоб війна закінчилася", - зазначив Трамп.
Президент США бачить у звільненні рф Фогеля шанс на закінчення війни в Україні 12.02.25, 02:00 • 91108 переглядiв