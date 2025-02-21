Надежды Китая быть миротворцем в Украине сталкиваются с его целям в отношении Трампа и торговли - Reuters

Надежды Китая быть миротворцем в Украине сталкиваются с его целями в отношении торговли и президента США Дональда Трампа. Без значительной роли в украинском процессе Китай смог сосредоточиться на торговле и экономике. Глава КНР Си Цзиньпин поручил китайским бюрократам изучить торговую политику Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

За последние три года Китай неоднократно заявлял о готовности выступить в качестве миротворца в войне в Украине.

Прошли раунды челночной дипломатии посланника Пекина в странах от Южной Африки до Индонезии. Мирный план с Бразилией. Группа «друзей за мир» с развивающимися странами. И даже предложение отправить китайских миротворцев в Европу.

Но когда на этой неделе российские и американские официальные лица встретились в Саудовской Аравии, глава КНР Си Цзиньпин даже не был за столом переговоров, вместо этого он встретился с китайскими предпринимателями в сфере технологий в Пекине.

Приоритеты Китая понятны: он сосредоточен на восстановлении своей экономики и пытается заключить сделку с президентом США Дональдом Трампом, чтобы избежать еще одной разрушительной торговой войны.

И хотя Пекин хочет, чтобы его воспринимали как глобального миротворца, он стремится сделать это без затрат или рисков, особенно если это может подорвать его связи с Москвой, от которой он зависит в плане дешевой энергии - пишет издание.

«Если Китай не покупает газ у России, какая страна может предоставить достаточно газа для удовлетворения потребностей китайского народа? Это невозможно и опасно», - заявил на этой неделе главный дипломат Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По словам наблюдателей, это заявление стало самой очевидной иллюстрацией того, как Китай не желает использовать важный рычаг давления на Россию - рекордные закупки почти 23 млрд кубометров газа в год.

Без значительной роли в украинском процессе Китай смог сосредоточиться на торговле и экономике. Си Цзиньпин поручил китайским бюрократам изучить торговую политику Трампа и подготовить ответы на его начальные пошлины и угрозы, говорят два человека, знакомых с ситуацией.

Китай также намеренно снизил тон, используемый представителями министерства иностранных дел, чтобы сохранить перспективы сделки с Трампом, заявили люди, двое из более чем дюжины опрошенных Reuters для этой статьи.

На этой неделе Трамп ошеломил мир, начав мирные переговоры непосредственно с путиным без Украины или Европы и сделав ряд заявлений по Украине, пишет издание.

В Мюнхене Ван призвал «все заинтересованные стороны», включая Европу, сесть за стол переговоров.

Европейские дипломаты заявили, что хотя жест Вана и был положительным, он принципиально не решает вопрос, который Европа поднимала перед Китаем месяцами: его фактическое финансирование войны через закупку энергоносителей и его поддержку российской военно-промышленной базы, что Китай отрицает.

Ноа Баркин, старший советник по работе с Китаем в Rhodium Group, сказал, что Ван выступал в защиту интересов Европы, поскольку Китай обеспокоен тем, что его могут исключить из послевоенного восстановления.

«Интересы Европы и Китая никак не совпадают, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы это не превратилось в пакт, заключенный Трампом и путиным за закрытыми дверями», - сказал он.

Дипломаты также преуменьшили значение того, что скорое обращение Трампа к Путину может подорвать «безграничное партнерство» Си с Россией.

«Выдавать желаемое за действительное. Эта идея игнорирует глубину координации, обменов и близости между лидерами, - сказал высокопоставленный европейский дипломат. - Россия так зависит от Китая - они не будут рисковать своими связями с Пекином из-за того, что им позвонил Трамп».

Хотя в течение последних трех лет Китай в значительной степени игнорировал украинских дипломатов, работающих в Пекине, позволяя мало встреч и не участвуя в предметных переговорах, люди, знакомые с ситуацией, говорят, что недавно он изменил курс в отношении Европы.

Несколько дипломатов заявили, что заметили гораздо большую готовность Китая взаимодействовать с европейскими дипломатами в последние дни. Пекин даже отправил опытного дипломата Хуа Чуньин в Брюссель, сказали два человека, информированных о ее поездке.

Связи между Брюсселем и Пекином были холодными, поскольку Европейский Союз поднимал такие вопросы, как доступ на рынок для европейских компаний, огромный торговый дефицит блока и чрезмерные производственные мощности Китая.

Но, несмотря на более тесное взаимодействие, Китай не пошел на какие-то уступки по этим вопросам и не сделал никаких решительных шагов, ожидая, что 10% пошлин, введенных Трампом на китайские товары, были лишь его первым залпом, заявили дипломаты.

«Я не видел никаких признаков того, что Китай готов изменить свой подход к торговле или к России, чтобы способствовать определенному сближению с Европой, - сказал Баркин. - Пекин, вероятно, считает, что Европа сейчас в таком слабом положении, что уступки не нужны».

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