Китай прагне досягти "справедливої, міцної та обов’язкової" мирної угоди для України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про готовність сприяти мирному вирішенню війни в Україні. Водночас Пекін не планує обмежувати економічну співпрацю з рф та готовий протистояти тиску США.
Китай заявив про готовність сприяти мирному вирішенню війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У контексті України Міністр закордонних справ Китаю Ван І підтвердив намір Пекіна продовжувати підтримку мирного процесу і досягнення стабільного мирного договору, що буде прийнятним для всіх сторін конфлікту.
Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у остаточному вирішенні кризи та здійсненні міцного миру відповідно до побажань зацікавлених сторін разом із міжнародним співтовариством
Втім Китай не збирається публічно осуджувати рф чи обмежувати свою економічну допомогу москві. Ван І відзначив, що відносини між Китаєм і терористичною країною залишаються стабільними і незмінними, незалежно від геополітичних змін.
Крім того, Ван І підкреслив: країна готова протистояти тиску з боку США щодо торгових тарифів і проблеми фентанілу.
Китай, за його словами, продовжує виступати за мир і стабільність у світі, ставши на захист свого суверенітету в умовах глобальних політичних викликів, зокрема в контексті напружених відносин з США.
Пекін неодноразово надавав підтримку США у боротьбі з контрабандою фентанілу, однак вважає, що введення нових торгових обмежень, зокрема 10% мит на китайський імпорт, є неконструктивним кроком, який не відповідає належному рівню дипломатії.
Ван І також наголосив на важливості збереження потенціалу для майбутніх переговорів з Вашингтоном, уникаючи різкої риторики.
Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та росією - спецпредставник Китаю з європейських справ06.03.25, 17:47 • 17386 переглядiв