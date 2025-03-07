Китай прагне досягти "справедливої, міцної та обов’язкової" мирної угоди для України

Китай заявив про готовність сприяти мирному вирішенню війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У контексті України Міністр закордонних справ Китаю Ван І підтвердив намір Пекіна продовжувати підтримку мирного процесу і досягнення стабільного мирного договору, що буде прийнятним для всіх сторін конфлікту.

Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у остаточному вирішенні кризи та здійсненні міцного миру відповідно до побажань зацікавлених сторін разом із міжнародним співтовариством - зазначив Ван І.

Втім Китай не збирається публічно осуджувати рф чи обмежувати свою економічну допомогу москві. Ван І відзначив, що відносини між Китаєм і терористичною країною залишаються стабільними і незмінними, незалежно від геополітичних змін.

Крім того, Ван І підкреслив: країна готова протистояти тиску з боку США щодо торгових тарифів і проблеми фентанілу.

Китай, за його словами, продовжує виступати за мир і стабільність у світі, ставши на захист свого суверенітету в умовах глобальних політичних викликів, зокрема в контексті напружених відносин з США.

Пекін неодноразово надавав підтримку США у боротьбі з контрабандою фентанілу, однак вважає, що введення нових торгових обмежень, зокрема 10% мит на китайський імпорт, є неконструктивним кроком, який не відповідає належному рівню дипломатії.

Ван І також наголосив на важливості збереження потенціалу для майбутніх переговорів з Вашингтоном, уникаючи різкої риторики.

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