Китай прагне досягти "справедливої, міцної та обов’язкової" мирної угоди для України

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32711 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 52642 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 56165 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 61241 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 73037 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59226 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57768 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 123707 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82504 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229598 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 15781 перегляди

"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

9 квітня, 14:54 • 12177 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22417 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21233 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 22213 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92113 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 123713 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229603 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405998 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12119 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21397 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22589 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25658 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76047 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Китай прагне досягти "справедливої, міцної та обов’язкової" мирної угоди для України

Київ • УНН

 • 43965 перегляди

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про готовність сприяти мирному вирішенню війни в Україні. Водночас Пекін не планує обмежувати економічну співпрацю з рф та готовий протистояти тиску США.

Китай прагне досягти "справедливої, міцної та обов’язкової" мирної угоди для України

Китай заявив про готовність сприяти мирному вирішенню війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У контексті України Міністр закордонних справ Китаю Ван І підтвердив намір Пекіна продовжувати підтримку мирного процесу і досягнення стабільного мирного договору, що буде прийнятним для всіх сторін конфлікту.

Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у остаточному вирішенні кризи та здійсненні міцного миру відповідно до побажань зацікавлених сторін разом із міжнародним співтовариством

- зазначив Ван І.

Втім Китай не збирається публічно осуджувати рф чи обмежувати свою економічну допомогу москві. Ван І відзначив, що відносини між Китаєм і терористичною країною залишаються стабільними і незмінними, незалежно від геополітичних змін.

Крім того, Ван І підкреслив: країна готова протистояти тиску з боку США щодо торгових тарифів і проблеми фентанілу.

Китай, за його словами, продовжує виступати за мир і стабільність у світі, ставши на захист свого суверенітету в умовах глобальних політичних викликів, зокрема в контексті напружених відносин з США.

Пекін неодноразово надавав підтримку США у боротьбі з контрабандою фентанілу, однак вважає, що введення нових торгових обмежень, зокрема 10% мит на китайський імпорт, є неконструктивним кроком, який не відповідає належному рівню дипломатії.

Ван І також наголосив на важливості збереження потенціалу для майбутніх переговорів з Вашингтоном, уникаючи різкої риторики.

Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та росією - спецпредставник Китаю з європейських справ06.03.25, 17:47 • 17386 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Ван І (політик)
Reuters
Китай
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39