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Китай стремится достичь "справедливого, прочного и обязательного" мирного соглашения для Украины

Киев • УНН

 • 43962 просмотра

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности содействовать мирному разрешению войны в Украине. В то же время Пекин не планирует ограничивать экономическое сотрудничество с Россией и готов противостоять давлению США.

Китай стремится достичь "справедливого, прочного и обязательного" мирного соглашения для Украины

Китай заявил о готовности способствовать мирному разрешению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В контексте Украины Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил намерение Пекина продолжать поддержку мирного процесса и достижения стабильного мирного договора, который будет приемлем для всех сторон конфликта.

Китай готов продолжать играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса и осуществлении прочного мира в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон вместе с международным сообществом

- отметил Ван И.

Тем не менее, Китай не собирается публично осуждать РФ или ограничивать свою экономическую помощь Москве. Ван И отметил, что отношения между Китаем и террористической страной остаются стабильными и неизменными, независимо от геополитических изменений.

Кроме того, Ван И подчеркнул: страна готова противостоять давлению со стороны США по поводу торговых тарифов и проблемы фентанила.

Китай, по его словам, продолжает выступать за мир и стабильность в мире, защищая свой суверенитет в условиях глобальных политических вызовов, в частности в контексте напряженных отношений с США.

Пекин неоднократно оказывал поддержку США в борьбе с контрабандой фентанила, однако считает, что введение новых торговых ограничений, в частности 10% пошлин на китайский импорт, является неконструктивным шагом, который не соответствует должному уровню дипломатии.

Ван И также подчеркнул важность сохранения потенциала для будущих переговоров с Вашингтоном, избегая резкой риторики.

Мирное соглашение для Украины не должно определяться только США и Россией - спецпредставитель Китая по европейским делам06.03.25, 17:47 • 17386 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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