Китай стремится достичь "справедливого, прочного и обязательного" мирного соглашения для Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности содействовать мирному разрешению войны в Украине. В то же время Пекин не планирует ограничивать экономическое сотрудничество с Россией и готов противостоять давлению США.
Китай заявил о готовности способствовать мирному разрешению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В контексте Украины Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил намерение Пекина продолжать поддержку мирного процесса и достижения стабильного мирного договора, который будет приемлем для всех сторон конфликта.
Китай готов продолжать играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса и осуществлении прочного мира в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон вместе с международным сообществом
Тем не менее, Китай не собирается публично осуждать РФ или ограничивать свою экономическую помощь Москве. Ван И отметил, что отношения между Китаем и террористической страной остаются стабильными и неизменными, независимо от геополитических изменений.
Кроме того, Ван И подчеркнул: страна готова противостоять давлению со стороны США по поводу торговых тарифов и проблемы фентанила.
Китай, по его словам, продолжает выступать за мир и стабильность в мире, защищая свой суверенитет в условиях глобальных политических вызовов, в частности в контексте напряженных отношений с США.
Пекин неоднократно оказывал поддержку США в борьбе с контрабандой фентанила, однако считает, что введение новых торговых ограничений, в частности 10% пошлин на китайский импорт, является неконструктивным шагом, который не соответствует должному уровню дипломатии.
Ван И также подчеркнул важность сохранения потенциала для будущих переговоров с Вашингтоном, избегая резкой риторики.
Мирное соглашение для Украины не должно определяться только США и Россией - спецпредставитель Китая по европейским делам06.03.25, 17:47 • 17386 просмотров