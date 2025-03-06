Мирное соглашение для Украины не должно определяться только США и Россией - спецпредставитель Китая по европейским делам
Киев • УНН
Спецпредставитель Китая Лу Шей заявил, что Украина и Европа должны участвовать в мирном процессе наравне с РФ и США. Он также выразил шок по поводу поведения Трампа с европейскими союзниками.
Украина и Европа должны участвовать в мирном процессе наравне с Россией и США. Специальный посланник Китая по делам Европы Лу Шей сделал соответствующее замечание в кулуарах ежегодной сессии высшего консультативного органа Народной политической консультативной рады Китая (НПКСК) в Пекине.
Передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Детали
Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шей заявил, что он "шокирован" тем, как президент Дональд Трамп обращается с американскими союзниками в Европе.
Мирное соглашение для Украины не должно определяться только США и Россией.
Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа реализует наглую и доминирующую политику по отношению к Европе, обращаясь таким образом со своими союзниками, честно говоря, с европейской точки зрения, это просто ужасно
Об этом Лу Шей заявил в кулуарах панельной дискуссии с другими высокопоставленными дипломатами во время ежегодной сессии высшего консультативного органа Народной политической консультативной рады Китая (НПКСК) в Пекине.
Он признал дискуссии между США и Россией, направленные на решение кризиса.
Китайский чиновник также подчеркнул:
Любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех соответствующих сторон, включая европейские страны.
Напомним
УНН ранее сообщал: президент Украины заявил об отсутствии серьезных сигналов от Китая относительно активной роли в урегулировании войны. Но Зеленский не исключил сотрудничество с КНР, особенно по вопросам территориальной целостности.
"Мы будем бороться до конца": Китай готов к торговой войне с США06.03.25, 15:33 • 14310 просмотров