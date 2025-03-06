"Мы будем бороться до конца": Китай готов к торговой войне с США
Киев • УНН
Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил о готовности страны к торговой войне с США из-за новых пошлин. КНР установила цель экономического роста в 5% и обещает защищать свои интересы.
Министр торговли Китая Ван Вэньтао предупредил, что пошлины США угрожают "нарушить стабильность глобальных поставок". Передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
Детали
Министр торговли Китая Ван Вэньтао во время второй сессии 14-х Всекитайских собраний народных представителей 6 марта 2025 года в Пекине заявил, что КНР готова к торговой споров с США.
Принуждение и шантаж не сработают в Китае и не запугают Китай. Если США продолжат идти этим неправильным путем, мы будем бороться до конца.
Он имел в виду решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на весь китайский импорт.
Китайская Народная Республика полна решимости защищать свои интересы.
В то же время он также призвал к встрече между двумя сторонами.
В среду Китай также поставил амбициозную цель роста в 5 процентов на этот год, пообещав сделать внутренний спрос движущей силой экономики.
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем05.03.25, 20:29 • 49681 просмотр