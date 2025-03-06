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"Мы будем бороться до конца": Китай готов к торговой войне с США

Киев • УНН

 • 14310 просмотра

Министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил о готовности страны к торговой войне с США из-за новых пошлин. КНР установила цель экономического роста в 5% и обещает защищать свои интересы.

"Мы будем бороться до конца": Китай готов к торговой войне с США

Министр торговли Китая Ван Вэньтао предупредил, что пошлины США угрожают "нарушить стабильность глобальных поставок". Передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.

Детали

Министр торговли Китая Ван Вэньтао во время второй сессии 14-х Всекитайских собраний народных представителей 6 марта 2025 года в Пекине заявил, что КНР готова к торговой споров с США.

Принуждение и шантаж не сработают в Китае и не запугают Китай. Если США продолжат идти этим неправильным путем, мы будем бороться до конца.

- заявил Ван Вэньтао сегодня на пресс-конференции в кулуарах заседания Всекитайских собраний.

Он имел в виду решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на весь китайский импорт. 

Китайская Народная Республика полна решимости защищать свои интересы. 

- говорится в заявлении представителя правительства КНР.

В то же время он также призвал к встрече между двумя сторонами.

В среду Китай также поставил амбициозную цель роста в 5 процентов на этот год, пообещав сделать внутренний спрос движущей силой экономики.

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем05.03.25, 20:29 • 49681 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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