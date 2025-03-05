Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем
Киев • УНН
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США к военному конфликту с Китаем. Заявление прозвучало на фоне торговых споров по поводу новых импортных пошлин с 2 апреля.
Глава Пентагона Пит Хегсет высказался о потенциальном военном столкновении между США и Китаем, отметив, что в стремлении к миру следует готовиться к войне.
Передает УНН со ссылкой на New York Post.
О потенциальном военном столкновении между США и Китаем заявил глава Пентагона Пит Хеггет. По словам американского чиновника, США "готовы воевать" с Пекином в случае необходимости.
Мы готовы. Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне
Хегсет подчеркнул, что важно "быть сильными".
Напомним
Президент США заявил о внедрении зеркальных пошлин на импорт из других стран с 2 апреля. Трамп подчеркнул несправедливость текущей системы, где США взимают меньшие тарифы, чем их торговые партнеры.
Посольство КНР в США заявило о готовности к любому типу конфликта, если американская сторона этого пожелает. Китай также призвал США к равноправным консультациям по проблеме фентанила.