У посольстві Китаю у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

КНР готові до будь-якого типу війни зі США, якщо самі США її прагнуть, заявляють в посольстві Китаю у США у соцмережі Х, пише УНН.

Якщо війна — це те, чого хочуть США, будь то тарифна війна, торгова війна чи будь-який інший тип війни, ми готові воювати до кінця, - йдеться в повідомленні.

В посольстві також зазначили, що якщо США справді хочуть вирішити проблему фентанілу, "то правильним буде проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт з Канади та Мексики. Крім того додаткові 10% зборів запроваджуються для товарів з Китаю.