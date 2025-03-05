У посольстві Китаю у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона
Київ • УНН
Посольство КНР у США заявило про готовність до будь-якого типу конфлікту, якщо американська сторона цього прагне. Китай також закликав США до рівноправних консультацій щодо проблеми фентанілу.
КНР готові до будь-якого типу війни зі США, якщо самі США її прагнуть, заявляють в посольстві Китаю у США у соцмережі Х, пише УНН.
Якщо війна — це те, чого хочуть США, будь то тарифна війна, торгова війна чи будь-який інший тип війни, ми готові воювати до кінця,
В посольстві також зазначили, що якщо США справді хочуть вирішити проблему фентанілу, "то правильним буде проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що 4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт з Канади та Мексики. Крім того додаткові 10% зборів запроваджуються для товарів з Китаю.