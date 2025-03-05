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В посольстве Китая в США заявили, что готовы к любой войне, если этого хочет американская сторона

Киев • УНН

 • 21762 просмотра

Посольство КНР в США заявило о готовности к любому типу конфликта, если американская сторона этого хочет. Китай также призвал США к равноправным консультациям по проблеме фентанила.

В посольстве Китая в США заявили, что готовы к любой войне, если этого хочет американская сторона

КНР готова к любому типу войны с США, если сами США этого хотят, заявляют в посольстве Китая в США в соцсети Х, пишет УНН.

Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца,

- говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что если США действительно хотят решить проблему фентанила, "то правильным будет проконсультироваться с Китаем, относясь друг к другу как к равным".

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 4 марта вступят в силу 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики. Кроме того, дополнительные 10% сборов вводятся на товары из Китая.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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