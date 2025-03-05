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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Глава Пентагону заявив, США готові вступити у війну з Китаєм

Київ • УНН

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Глава Пентагону Піт Гегсет заявив про готовність США до військового конфлікту з Китаєм. Заява пролунала на тлі торгових суперечок щодо нових імпортних мит з 2 квітня.

Глава Пентагону заявив, США готові вступити у війну з Китаєм

Глава Пентагону Піт Гегсет висловився про потенційне військове зіткнення між США і Китаєм, зазначивши, що в прагнені миру, слід готуватися до війни.

Передає УНН із посиланням на New York Post.

Про потенційне військове зіткнення між США та Китаєм заявив глава Пентагону Піт Геггет. За словами американського чиновника, США "готові воювати" з Пекіном у разі необхідності.

Ми готові. Ті, хто прагне миру, повинні готуватися до війни

- сказав Хегсет в ефірі програми “Fox & Friends” на телеканалі Fox News.

Гегсет, підкреслив, що важливо "бути сильними".

Нагадаємо

Президент США заявив про впровадження дзеркальних мит на імпорт з інших країн з 2 квітня. Трамп підкреслив несправедливість поточної системи, де США стягують менші тарифи, ніж їхні торгові партнери.

Посольство КНР у США заявило про готовність до будь-якого типу конфлікту, якщо американська сторона цього прагне. Китай також закликав США до рівноправних консультацій щодо проблеми фентанілу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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