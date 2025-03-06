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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Ми будемо боротися до кінця": Китай готовий до торгової війни з США

Київ • УНН

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Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив про готовність країни до торгової війни зі США через нові мита. КНР встановила ціль економічного зростання в 5% та обіцяє захищати свої інтереси.

"Ми будемо боротися до кінця": Китай готовий до торгової війни з США

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао попередив, що мита США загрожують "порушити стабільність глобальних поставок". Передає УНН із посиланням на Agence France-Presse.

Деталі

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао під час другої сесії 14-го Всекитайських зборів народних представників 6 березня 2025 року в Пекіні заявив, що КНР готовий до торговельної суперечки з США.

Примус і шантаж не спрацюють в Китаї і не залякають Китай. Якщо США продовжуватимуть йти цим неправильним шляхом, ми будемо боротися до кінця.

- заявив Ван Веньтао сьогодні на прес-конференції в кулуарах засідання Всекитайських зборів.

Він мав на увазі рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита на весь китайський імпорт. 

Китайська Народна Республіка сповнена рішучості захищати свої інтереси. 

- ідеться у заяві представник уряду КНР.

Водночас він також закликав до зустрічі між двома сторонами.

У середу Китай також поставив амбітну ціль зростання в 5 відсотків на цей рік, пообіцявши зробити внутрішній попит рушійною силою економіки.

Глава Пентагону заявив, США готові вступити у війну з Китаєм05.03.25, 20:29 • 49683 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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