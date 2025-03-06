"Ми будемо боротися до кінця": Китай готовий до торгової війни з США
Київ • УНН
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив про готовність країни до торгової війни зі США через нові мита. КНР встановила ціль економічного зростання в 5% та обіцяє захищати свої інтереси.
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао попередив, що мита США загрожують "порушити стабільність глобальних поставок". Передає УНН із посиланням на Agence France-Presse.
Деталі
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао під час другої сесії 14-го Всекитайських зборів народних представників 6 березня 2025 року в Пекіні заявив, що КНР готовий до торговельної суперечки з США.
Примус і шантаж не спрацюють в Китаї і не залякають Китай. Якщо США продовжуватимуть йти цим неправильним шляхом, ми будемо боротися до кінця.
Він мав на увазі рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита на весь китайський імпорт.
Китайська Народна Республіка сповнена рішучості захищати свої інтереси.
Водночас він також закликав до зустрічі між двома сторонами.
У середу Китай також поставив амбітну ціль зростання в 5 відсотків на цей рік, пообіцявши зробити внутрішній попит рушійною силою економіки.
Глава Пентагону заявив, США готові вступити у війну з Китаєм05.03.25, 20:29 • 49683 перегляди