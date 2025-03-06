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Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та росією - спецпредставник Китаю з європейських справ

Київ • УНН

 • 17386 перегляди

Спецпредставник Китаю Лу Шей заявив, що Україна та Європа мають брати участь у мирному процесі нарівні з рф і США. Він також висловив шок щодо поведінки Трампа з європейськими союзниками.

Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та росією - спецпредставник Китаю з європейських справ

Україна і Європа мають брати участь у мирному процесі нарівні з росією і США. Спеціальний посланник Китаю у справах Європи Лу Шей зробив відповідне зауваження в кулуарах щорічної сесії вищого консультативного органу Народної політичної консультативної ради Китаю (НПКСК) у Пекіні.

Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.

Деталі

Спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шей заявив, що він "шокований" тим, як президент Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі.

Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та росією.

- заявив представник КНР у справах Європи Лу Шей.

Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейської точки зору, це просто жахливо

Про це Лу Шей заявив в кулуарах панельної дискусії з іншими високопоставленими дипломатами під час щорічної сесії вищого консультативного органу Народної політичної консультативної ради Китаю (НПКСК) у Пекіні.

Він визнав дискусії між США та Росією, спрямовані на вирішення кризи.

Китайський чиновник також підкреслив:

Будь-який мирний процес має передбачати визнання та участь усіх відповідних сторін, включаючи європейські країни.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв: президент України заявив про відсутність серйозних сигналів від Китаю щодо активної ролі у врегулюванні війни. Але Зеленський не виключив співпрацю з КНР, особливо в питаннях територіальної цілісності.

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