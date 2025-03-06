Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та росією - спецпредставник Китаю з європейських справ
Київ • УНН
Спецпредставник Китаю Лу Шей заявив, що Україна та Європа мають брати участь у мирному процесі нарівні з рф і США. Він також висловив шок щодо поведінки Трампа з європейськими союзниками.
Україна і Європа мають брати участь у мирному процесі нарівні з росією і США. Спеціальний посланник Китаю у справах Європи Лу Шей зробив відповідне зауваження в кулуарах щорічної сесії вищого консультативного органу Народної політичної консультативної ради Китаю (НПКСК) у Пекіні.
Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.
Деталі
Спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шей заявив, що він "шокований" тим, як президент Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі.
Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та росією.
Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейської точки зору, це просто жахливо
Про це Лу Шей заявив в кулуарах панельної дискусії з іншими високопоставленими дипломатами під час щорічної сесії вищого консультативного органу Народної політичної консультативної ради Китаю (НПКСК) у Пекіні.
Він визнав дискусії між США та Росією, спрямовані на вирішення кризи.
Китайський чиновник також підкреслив:
Будь-який мирний процес має передбачати визнання та участь усіх відповідних сторін, включаючи європейські країни.
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв: президент України заявив про відсутність серйозних сигналів від Китаю щодо активної ролі у врегулюванні війни. Але Зеленський не виключив співпрацю з КНР, особливо в питаннях територіальної цілісності.
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