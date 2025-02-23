Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни - Сибіга

ukenru
15 березня, 19:03 • 119915 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180176 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145262 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137145 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116453 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107446 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102835 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140136 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133857 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128014 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 27232 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 28523 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 38466 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 25803 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 28437 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140136 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139143 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273299 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302183 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238078 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4854 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53778 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110948 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133857 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116311 перегляди
Актуальне
Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни - Сибіга

Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни - Сибіга

Київ • УНН

 • 38056 перегляди

Міністр Сибіга заявив про зацікавленість Китаю у справедливому завершенні війни через важливість європейського ринку. Під час зустрічі з Ван Ї обговорили торгівельне співробітництво та роль Китаю у відновленні мореплавства в Чорному морі.

Китай зацікавлений у мирному та справедливому завершенні війни в Україні тому, що для цієї країни Європа є важливим ринком, і тому вони прагнуть уникнути дестабілізації в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму "Україна. Рік 2025", передає УНН.

Я переконаний, що Китай також зацікавлений у справедливому завершенні війни. Для Китаю Європа є найбільш ємким ринком, тому вони зацікавлені у відсутності дестабілізації у цьому регіоні 

- сказав Сибіга.

Глава МЗС України заявив про надзвичайно продуктивну розмову Ван Ї.

Це вже була друга моя розмова на полях Мюнхенської конференції. Вона була надзвичайно предметна, змістовна і я переконаний, з подальшими продовженням

- додав Сибіга.

Обговорення з китайським представником також включало тему головування Китаю в Радбезі ООН, що збігається з важливими заходами України на майданчиках ООН, присвяченими третім роковинам повномасштабного вторгнення. Сибіга подякував Китаю за підтримку територіальної цілісності України і висловив сподівання на активну роль Китаю в досягненні справедливого миру.

Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити Формулу миру16.02.25, 01:40 • 46276 переглядiв

Окремої уваги було присвячено торгівельно-економічному співробітництву. Незважаючи на російську агресію торгівля у нас зростає. Ми також на пряму проінформували китайську сторону про удар по саркофагу на ЧАЕС. І роль Китаю, і реагування Китаю на шантажування росією, застосування ядерної зброї на удари росією по обʼєктах ядерної енергетичної структури має ключове значення. Також роль Китаю має важливе значення щодо повернення свободи мореплавства в Чорне море, адже ми теж відіграємо значну роль у продовольчій безпеці Китаю, постачаючи нашу продукцію певного ряду. Тому весь цей спектр питань був обговорений 

- резюмував Глава МЗС.

Китай заявляє, що "всі сторони" повинні бути залучені до мирних переговорів щодо війни в Україні18.02.25, 11:59 • 28646 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
rada-bezpeky-orhanizatsii-obiednanykh-natsiiРада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
van-i-politykВан І (політик)
yevropaЄвропа
kytaiКитай
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами