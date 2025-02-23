Китай заинтересован в справедливом завершении войны - Сибига

Китай заинтересован в мирном и справедливом завершении войны в Украине потому, что для этой страны Европа является важным рынком, и поэтому они стремятся избежать дестабилизации в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время форума «Украина. Год 2025», передает УНН.

Я убежден, что Китай также заинтересован в справедливом завершении войны. Для Китая Европа является наиболее ёмким рынком, поэтому они заинтересованы в отсутствии дестабилизации в этом регионе - сказал Сибига.

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Это уже был второй мой разговор на полях Мюнхенской конференции. Она была чрезвычайно предметная, содержательная и я убежден, с дальнейшими продолжением - добавил Сибига.

Обсуждение с китайским представителем также включало тему председательства Китая в Совбезе ООН, что совпадает с важными мероприятиями Украины на площадках ООН, посвященными третьей годовщине полномасштабного вторжения. Сибига поблагодарил Китай за поддержку территориальной целостности Украины и выразил надежду на активную роль Китая в достижении справедливого мира.

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Отдельное внимание было посвящено торгово-экономическому сотрудничеству. Несмотря на российскую агрессию торговля у нас растет. Мы также на прямую проинформировали китайскую сторону об ударе по саркофагу на ЧАЭС. И роль Китая, и реагирование Китая на шантаж россией, применение ядерного оружия на удары россией по объектам ядерной энергетической структуры имеет ключевое значение. Также роль Китая имеет важное значение по возвращению свободы мореплавания в Черное море, ведь мы тоже играем значительную роль в продовольственной безопасности Китая, поставляя нашу продукцию определенного ряда. Поэтому весь этот спектр вопросов был обсужден - резюмировал Глава МИД.

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