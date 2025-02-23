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Актуальное
Китай заинтересован в справедливом завершении войны - Сибига

Китай заинтересован в справедливом завершении войны - Сибига

Киев  •  УНН

 • 2334 просмотра

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Министр Сибига заявил о заинтересованности Китая в справедливом завершении войны из-за важности европейского рынка. Во время встречи с Ван И обсудили торговое сотрудничество и роль Китая в восстановлении мореплавания в Черном море.

Китай заинтересован в мирном и справедливом завершении войны в Украине потому, что для этой страны Европа является важным рынком, и поэтому они стремятся избежать дестабилизации в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время форума «Украина. Год 2025», передает УНН.

Я убежден, что Китай также заинтересован в справедливом завершении войны. Для Китая Европа является наиболее ёмким рынком, поэтому они заинтересованы в отсутствии дестабилизации в этом регионе 

- сказал Сибига.

Глава МИД Украины заявил о чрезвычайно продуктивном разговоре Ван И.

Это уже был второй мой разговор на полях Мюнхенской конференции. Она была чрезвычайно предметная, содержательная и я убежден, с дальнейшими продолжением

- добавил Сибига.

Обсуждение с китайским представителем также включало тему председательства Китая в Совбезе ООН, что совпадает с важными мероприятиями Украины на площадках ООН, посвященными третьей годовщине полномасштабного вторжения. Сибига поблагодарил Китай за поддержку территориальной целостности Украины и выразил надежду на активную роль Китая в достижении справедливого мира.

Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить Формулу мира16.02.25, 01:40 • 46049 просмотров

Отдельное внимание было посвящено торгово-экономическому сотрудничеству. Несмотря на российскую агрессию торговля у нас растет. Мы также на прямую проинформировали китайскую сторону об ударе по саркофагу на ЧАЭС. И роль Китая, и реагирование Китая на шантаж россией, применение ядерного оружия на удары россией по объектам ядерной энергетической структуры имеет ключевое значение. Также роль Китая имеет важное значение по возвращению свободы мореплавания в Черное море, ведь мы тоже играем значительную роль в продовольственной безопасности Китая, поставляя нашу продукцию определенного ряда. Поэтому весь этот спектр вопросов был обсужден 

- резюмировал Глава МИД.

Китай заявляет, что "все стороны" должны быть привлечены к мирным переговорам по войне в Украине18.02.25, 11:59 • 28145 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций
van-i-politikВан И (политик)
yevropaЕвропа
kitaiКитай
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