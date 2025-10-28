Нафта дешевшає на тлі впливу планів ОПЕК+ на оптимізм щодо торгової угоди США і Китаю

Ціни на нафту у вівторок дещо знизилися на тлі того, що план ОПЕК зі збільшення видобутку компенсував оптимізм щодо потенційної торговельної угоди між США та Китаєм, тоді як інвестори також оцінювали ефективність санкцій щодо росії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3 центи до $65,59 за барель до 03:59 за Гринвічем (06:59 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 5 центів до $61,26.

"Трейдери оцінювали прогрес у торговельних переговорах між США та Китаєм та ширші перспективи постачання", - ідеться у ранковому огляді ANZ.

Стримуючи ціни, ОПЕК+ схиляється до чергового невеликого збільшення видобутку у грудні, повідомили чотири джерела, знайомі з переговорами. Зменшуючи видобуток протягом кількох років у спробі підтримати ринок нафти, група почала скасовувати ці скорочення у квітні.

ОПЕК+ готує невелике підвищення видобутку нафти в грудні – делегати

Підтримку ринку надає перспектива укладання торгової угоди між США та Китаєм, двома найбільшими світовими споживачами нафти. Зустріч президента США Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна запланована на четвер у Південній Кореї. Міністр закордонних справ Ван Ї заявив держсекретарю США Марко Рубіо у телефонній розмові у понеділок, що Пекін сподівається, що Вашингтон зможе піти йому назустріч та "підготуватися до взаємодії на високому рівні".

Минулого тижня ціни на нафту марок Brent та WTI показали найбільше тижневе зростання з червня після того, як Трамп вперше за свій другий термін ввів санкції проти росії, пов'язані з Україною, спрямовані проти нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Після введення санкцій другий за величиною виробник нафти в росії, "лукойл", заявив у понеділок про продаж своїх закордонних активів. Це найсерйозніша на сьогодні дія російської компанії після західних санкцій, введених у зв'язку з війною росії в Україні, яка розпочалася у лютому 2022 року.

“лукойл” оголосив, що через санкції продасть свої закордонні активи

Санкції щодо країн-експортерів нафти можуть призвести до зростання цін на нафту, але ефект буде обмеженим через надлишок потужностей, заявив у вівторок виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

Учасники ринку в цілому оцінюють санкції як такі, що мають короткостроковий ефект. Як зазначає Haitong Securities, будь-які середньострокові та довгострокові втрати постачання видаються обмеженими, а надлишок пропозиції, імовірно, чинитиме тиск на ціни.