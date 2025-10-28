Нафта дешевшає на тлі впливу планів ОПЕК+ на оптимізм щодо торгової угоди США і Китаю

$42.070.07
Ексклюзив
07:39 • 826 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 4694 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 4654 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 43868 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 67767 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81747 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 64900 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 66515 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 42635 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 44507 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
На російському сахаліні вибухнула ТЕС: частина острова поринула у темряву
Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда
"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81747 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 103654 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Віталій Кличко
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Європа
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Ексклюзив
07:39 • 828 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Шахед-136

Нафта дешевшає на тлі впливу планів ОПЕК+ на оптимізм щодо торгової угоди США і Китаю

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Ціни на нафту Brent та WTI незначно знизилися на тлі планів ОПЕК+ збільшити видобуток та оптимізму щодо торговельної угоди між США та Китаєм. Інвестори також оцінюють ефективність санкцій проти росії.

Нафта дешевшає на тлі впливу планів ОПЕК+ на оптимізм щодо торгової угоди США і Китаю

Ціни на нафту у вівторок дещо знизилися на тлі того, що план ОПЕК зі збільшення видобутку компенсував оптимізм щодо потенційної торговельної угоди між США та Китаєм, тоді як інвестори також оцінювали ефективність санкцій щодо росії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3 центи до $65,59 за барель до 03:59 за Гринвічем (06:59 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 5 центів до $61,26.

"Трейдери оцінювали прогрес у торговельних переговорах між США та Китаєм та ширші перспективи постачання", - ідеться у ранковому огляді ANZ.

Стримуючи ціни, ОПЕК+ схиляється до чергового невеликого збільшення видобутку у грудні, повідомили чотири джерела, знайомі з переговорами. Зменшуючи видобуток протягом кількох років у спробі підтримати ринок нафти, група почала скасовувати ці скорочення у квітні.

ОПЕК+ готує невелике підвищення видобутку нафти в грудні – делегати27.10.25, 21:06 • 3360 переглядiв

Підтримку ринку надає перспектива укладання торгової угоди між США та Китаєм, двома найбільшими світовими споживачами нафти. Зустріч президента США Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна запланована на четвер у Південній Кореї. Міністр закордонних справ Ван Ї заявив держсекретарю США Марко Рубіо у телефонній розмові у понеділок, що Пекін сподівається, що Вашингтон зможе піти йому назустріч та "підготуватися до взаємодії на високому рівні".

Минулого тижня ціни на нафту марок Brent та WTI показали найбільше тижневе зростання з червня після того, як Трамп вперше за свій другий термін ввів санкції проти росії, пов'язані з Україною, спрямовані проти нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Після введення санкцій другий за величиною виробник нафти в росії, "лукойл", заявив у понеділок про продаж своїх закордонних активів. Це найсерйозніша на сьогодні дія російської компанії після західних санкцій, введених у зв'язку з війною росії в Україні, яка розпочалася у лютому 2022 року.

“лукойл” оголосив, що через санкції продасть свої закордонні активи27.10.25, 21:47 • 4390 переглядiв

Санкції щодо країн-експортерів нафти можуть призвести до зростання цін на нафту, але ефект буде обмеженим через надлишок потужностей, заявив у вівторок виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль.

Учасники ринку в цілому оцінюють санкції як такі, що мають короткостроковий ефект. Як зазначає Haitong Securities, будь-які середньострокові та довгострокові втрати постачання видаються обмеженими, а надлишок пропозиції, імовірно, чинитиме тиск на ціни.

Юлія Шрамко

Енергетика
Війна в Україні
Brent
Марко Рубіо
Ван Ї (політик)
ОПЕК
Дональд Трамп
Південна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна