Нефть дешевеет на фоне влияния планов ОПЕК+ на оптимизм относительно торговой сделки США и Китая

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 2752 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 10276 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 11845 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 9936 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 45882 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 68919 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84162 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65204 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66867 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42780 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США
27 октября, 23:01
Провокации беларуси с контрабандными воздушными шарами над Литвой: появилась реакция Евросовета
27 октября, 23:30
Поражение ВСУ дамбы белгородского водохранилища: в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации
28 октября, 00:03
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште
28 октября, 01:38
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США
03:15
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:39
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
07:00
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника
27 октября, 16:54
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1
27 октября, 13:30
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 12:53
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84162 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:39
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
27 октября, 19:31
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми
27 октября, 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
27 октября, 11:25
Нефть дешевеет на фоне влияния планов ОПЕК+ на оптимизм относительно торговой сделки США и Китая

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

Цены на нефть Brent и WTI незначительно снизились на фоне планов ОПЕК+ увеличить добычу и оптимизма относительно торгового соглашения между США и Китаем. Инвесторы также оценивают эффективность санкций против России.

Нефть дешевеет на фоне влияния планов ОПЕК+ на оптимизм относительно торговой сделки США и Китая

Цены на нефть во вторник несколько снизились на фоне того, что план ОПЕК по увеличению добычи компенсировал оптимизм относительно потенциального торгового соглашения между США и Китаем, тогда как инвесторы также оценивали эффективность санкций в отношении россии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3 цента до $65,59 за баррель к 03:59 по Гринвичу (06:59 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 5 центов до $61,26.

"Трейдеры оценивали прогресс в торговых переговорах между США и Китаем и более широкие перспективы поставок", - говорится в утреннем обзоре ANZ.

Сдерживая цены, ОПЕК+ склоняется к очередному небольшому увеличению добычи в декабре, сообщили четыре источника, знакомые с переговорами. Сокращая добычу в течение нескольких лет в попытке поддержать рынок нефти, группа начала отменять эти сокращения в апреле.

ОПЕК+ готовит небольшое повышение добычи нефти в декабре – делегаты27.10.25, 21:06 • 3424 просмотра

Поддержку рынку оказывает перспектива заключения торгового соглашения между США и Китаем, двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти. Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина запланирована на четверг в Южной Корее. Министр иностранных дел Ван И заявил госсекретарю США Марко Рубио в телефонном разговоре в понедельник, что Пекин надеется, что Вашингтон сможет пойти ему навстречу и "подготовиться к взаимодействию на высоком уровне".

На прошлой неделе цены на нефть марок Brent и WTI показали наибольший недельный рост с июня после того, как Трамп впервые за свой второй срок ввел санкции против россии, связанные с Украиной, направленные против нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть".

После введения санкций второй по величине производитель нефти в россии, "лукойл", заявил в понедельник о продаже своих зарубежных активов. Это самое серьезное на сегодняшний день действие российской компании после западных санкций, введенных в связи с войной россии в Украине, которая началась в феврале 2022 года.

«Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы27.10.25, 21:47 • 4526 просмотров

Санкции в отношении стран-экспортеров нефти могут привести к росту цен на нефть, но эффект будет ограниченным из-за избытка мощностей, заявил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Участники рынка в целом оценивают санкции как такие, что имеют краткосрочный эффект. Как отмечает Haitong Securities, любые среднесрочные и долгосрочные потери поставок кажутся ограниченными, а избыток предложения, вероятно, будет оказывать давление на цены.

Юлия Шрамко

