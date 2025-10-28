Нефть дешевеет на фоне влияния планов ОПЕК+ на оптимизм относительно торговой сделки США и Китая

Цены на нефть во вторник несколько снизились на фоне того, что план ОПЕК по увеличению добычи компенсировал оптимизм относительно потенциального торгового соглашения между США и Китаем, тогда как инвесторы также оценивали эффективность санкций в отношении россии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3 цента до $65,59 за баррель к 03:59 по Гринвичу (06:59 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 5 центов до $61,26.

"Трейдеры оценивали прогресс в торговых переговорах между США и Китаем и более широкие перспективы поставок", - говорится в утреннем обзоре ANZ.

Сдерживая цены, ОПЕК+ склоняется к очередному небольшому увеличению добычи в декабре, сообщили четыре источника, знакомые с переговорами. Сокращая добычу в течение нескольких лет в попытке поддержать рынок нефти, группа начала отменять эти сокращения в апреле.

Поддержку рынку оказывает перспектива заключения торгового соглашения между США и Китаем, двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти. Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина запланирована на четверг в Южной Корее. Министр иностранных дел Ван И заявил госсекретарю США Марко Рубио в телефонном разговоре в понедельник, что Пекин надеется, что Вашингтон сможет пойти ему навстречу и "подготовиться к взаимодействию на высоком уровне".

На прошлой неделе цены на нефть марок Brent и WTI показали наибольший недельный рост с июня после того, как Трамп впервые за свой второй срок ввел санкции против россии, связанные с Украиной, направленные против нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть".

После введения санкций второй по величине производитель нефти в россии, "лукойл", заявил в понедельник о продаже своих зарубежных активов. Это самое серьезное на сегодняшний день действие российской компании после западных санкций, введенных в связи с войной россии в Украине, которая началась в феврале 2022 года.

Санкции в отношении стран-экспортеров нефти могут привести к росту цен на нефть, но эффект будет ограниченным из-за избытка мощностей, заявил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Участники рынка в целом оценивают санкции как такие, что имеют краткосрочный эффект. Как отмечает Haitong Securities, любые среднесрочные и долгосрочные потери поставок кажутся ограниченными, а избыток предложения, вероятно, будет оказывать давление на цены.