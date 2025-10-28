Нефть дешевеет на фоне влияния планов ОПЕК+ на оптимизм относительно торговой сделки США и Китая
Киев • УНН
Цены на нефть Brent и WTI незначительно снизились на фоне планов ОПЕК+ увеличить добычу и оптимизма относительно торгового соглашения между США и Китаем. Инвесторы также оценивают эффективность санкций против России.
Цены на нефть во вторник несколько снизились на фоне того, что план ОПЕК по увеличению добычи компенсировал оптимизм относительно потенциального торгового соглашения между США и Китаем, тогда как инвесторы также оценивали эффективность санкций в отношении россии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3 цента до $65,59 за баррель к 03:59 по Гринвичу (06:59 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 5 центов до $61,26.
"Трейдеры оценивали прогресс в торговых переговорах между США и Китаем и более широкие перспективы поставок", - говорится в утреннем обзоре ANZ.
Сдерживая цены, ОПЕК+ склоняется к очередному небольшому увеличению добычи в декабре, сообщили четыре источника, знакомые с переговорами. Сокращая добычу в течение нескольких лет в попытке поддержать рынок нефти, группа начала отменять эти сокращения в апреле.
ОПЕК+ готовит небольшое повышение добычи нефти в декабре – делегаты27.10.25, 21:06 • 3424 просмотра
Поддержку рынку оказывает перспектива заключения торгового соглашения между США и Китаем, двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти. Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина запланирована на четверг в Южной Корее. Министр иностранных дел Ван И заявил госсекретарю США Марко Рубио в телефонном разговоре в понедельник, что Пекин надеется, что Вашингтон сможет пойти ему навстречу и "подготовиться к взаимодействию на высоком уровне".
На прошлой неделе цены на нефть марок Brent и WTI показали наибольший недельный рост с июня после того, как Трамп впервые за свой второй срок ввел санкции против россии, связанные с Украиной, направленные против нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть".
После введения санкций второй по величине производитель нефти в россии, "лукойл", заявил в понедельник о продаже своих зарубежных активов. Это самое серьезное на сегодняшний день действие российской компании после западных санкций, введенных в связи с войной россии в Украине, которая началась в феврале 2022 года.
«Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы27.10.25, 21:47 • 4526 просмотров
Санкции в отношении стран-экспортеров нефти могут привести к росту цен на нефть, но эффект будет ограниченным из-за избытка мощностей, заявил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Участники рынка в целом оценивают санкции как такие, что имеют краткосрочный эффект. Как отмечает Haitong Securities, любые среднесрочные и долгосрочные потери поставок кажутся ограниченными, а избыток предложения, вероятно, будет оказывать давление на цены.