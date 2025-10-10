$41.400.09
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 17031 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 12342 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 14797 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 16340 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 24733 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44834 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35484 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41979 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42201 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Радослав Сікорський отримав ступінь почесного доктора Львівського університету імені Франка

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський став почесним доктором Львівського університету імені Івана Франка. Він відвідав Львів з неоголошеним візитом, поклав квіти на місці російського обстрілу та взяв участь у дипломатичному форумі.

Радослав Сікорський отримав ступінь почесного доктора Львівського університету імені Франка

Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський отримав почесний докторський ступінь Львівського університету імені Івана Франка як "один з найвидатніших дипломатів сучасності". Про це пише УНН з посиланням на tvn24.

Деталі

Радослав Сікорський отримав почесний докторський ступінь Львівського університету імені Івана Франка. Маркіян Мальський, декан факультету міжнародних відносин університету, назвав міністра закордонних справ одним з найвидатніших дипломатів сучасності.

Сьогодні ми вітаємо в нашому університеті одного з найвидатніших дипломатів сучасності

- сказав Мальський, який раніше обіймав посаду посла України в Польщі.

Сікорський прибув до Львова з неоголошеним візитом у п'ятницю вранці. Розпочав він його з покладання квітів на місці житлового будинку в Лапаївці під Львовом, зруйнованого під час останнього російського обстрілу Львова.

Я розпочав свій візит до України з вшанування пам’яті жертв російської агресії в Лапаївці

- написав віце-прем’єр-міністр на своїй сторінці в "X".

Сікорський також взяв участь у Львівському дипломатичному форумі, присвяченому 95-й річниці заснування факультету міжнародних відносин Львівського університету імені Івана Франка.

Доповнення

Радослав Сікорський висловив особисту думку, що саме КНР - єдина країна у світі, яка дійсно може примусити рф до припинення вогню в Україні.

На запитання про роль Китаю в російсько-українській війні глава польської дипломатії Сікорський заявив, що керівник МЗС КНР Ван І повідомив - Китай "рішуче підтримує припинення вогню" в Україні.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Ван Ї (політик)
Радослав Сікорський
Китай
Україна
Львів
Польща