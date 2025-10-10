Радослав Сікорський отримав ступінь почесного доктора Львівського університету імені Франка
Віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський став почесним доктором Львівського університету імені Івана Франка. Він відвідав Львів з неоголошеним візитом, поклав квіти на місці російського обстрілу та взяв участь у дипломатичному форумі.
Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський отримав почесний докторський ступінь Львівського університету імені Івана Франка як "один з найвидатніших дипломатів сучасності". Про це пише УНН з посиланням на tvn24.
Деталі
Радослав Сікорський отримав почесний докторський ступінь Львівського університету імені Івана Франка. Маркіян Мальський, декан факультету міжнародних відносин університету, назвав міністра закордонних справ одним з найвидатніших дипломатів сучасності.
Сьогодні ми вітаємо в нашому університеті одного з найвидатніших дипломатів сучасності
Сікорський прибув до Львова з неоголошеним візитом у п'ятницю вранці. Розпочав він його з покладання квітів на місці житлового будинку в Лапаївці під Львовом, зруйнованого під час останнього російського обстрілу Львова.
Я розпочав свій візит до України з вшанування пам’яті жертв російської агресії в Лапаївці
Сікорський також взяв участь у Львівському дипломатичному форумі, присвяченому 95-й річниці заснування факультету міжнародних відносин Львівського університету імені Івана Франка.
Доповнення
Радослав Сікорський висловив особисту думку, що саме КНР - єдина країна у світі, яка дійсно може примусити рф до припинення вогню в Україні.
На запитання про роль Китаю в російсько-українській війні глава польської дипломатії Сікорський заявив, що керівник МЗС КНР Ван І повідомив - Китай "рішуче підтримує припинення вогню" в Україні.