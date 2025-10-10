Радослав Сикорский получил степень почетного доктора Львовского университета имени Франко
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский стал почетным доктором Львовского университета имени Ивана Франко. Он посетил Львов с необъявленным визитом, возложил цветы на месте российского обстрела и принял участие в дипломатическом форуме.
Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский получил почетную докторскую степень Львовского университета имени Ивана Франко как "один из самых выдающихся дипломатов современности". Об этом пишет УНН со ссылкой на tvn24.
Детали
Радослав Сикорский получил почетную докторскую степень Львовского университета имени Ивана Франко. Маркиян Мальский, декан факультета международных отношений университета, назвал министра иностранных дел одним из самых выдающихся дипломатов современности.
Сегодня мы приветствуем в нашем университете одного из самых выдающихся дипломатов современности
Сикорский прибыл во Львов с необъявленным визитом в пятницу утром. Начал он его с возложения цветов на месте жилого дома в Лапаевке под Львовом, разрушенного во время последнего российского обстрела Львова.
Я начал свой визит в Украину с почтения памяти жертв российской агрессии в Лапаевке
Сикорский также принял участие во Львовском дипломатическом форуме, посвященном 95-летию основания факультета международных отношений Львовского университета имени Ивана Франко.
Дополнение
Радослав Сикорский выразил личное мнение, что именно КНР — единственная страна в мире, которая действительно может принудить РФ к прекращению огня в Украине.
На вопрос о роли Китая в российско-украинской войне глава польской дипломатии Сикорский заявил, что руководитель МИД КНР Ван И сообщил — Китай "решительно поддерживает прекращение огня" в Украине.